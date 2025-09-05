Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

Экс-полузащитнику «Зенита» Клаудиньо грозит наказание за его слова про Россию.
Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился в Генпрокуратуру.
«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.
Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО.
При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ. Любые слова можно интерпретировать по-разному.
Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал Свищев.
- Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.