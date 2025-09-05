Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

5 сентября, 19:07
70

Экс-полузащитнику «Зенита» Клаудиньо грозит наказание за его слова про Россию.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился в Генпрокуратуру.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.

Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО.

При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ. Любые слова можно интерпретировать по-разному.

Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал Свищев.

  • Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1757093367
питерский позор
Ответить
Foxitkuban
1757094178
А он наверное так переживает... Вдруг отнимут не нужный ему паспорт
Ответить
...уефан
1757095174
..."теперь, ищи его, свищи его"...
Ответить
Plyash
1757096728
В Магадан , без права переписки ...
Ответить
bratskij
1757098674
Упырь.
Ответить
виталий 12
1757098797
Лишить гражданства РФ
Ответить
СильныйМозг
1757102610
Если Свищеву это так важно, почему он не в каске и не на фронте? Спекулирует на СВО.
Ответить
boris63
1757116139
Так вы же сами дибилы раздаёте паспорта кому не попадя, а теперь возмущается идиот.
Ответить
Desma
1757149802
Для начала Димону следовало бы выучить португальский язык или на худой конец обратиться к специалистам, а не писать в генпрокуратуру выдуманные кем-то измышления.
Ответить
Иван-Попович-google
1757251590
Забавно читать комменты а-ля: а)пускай депутат сам идёт воевать; б) нахрена давали паЧпорт; в) сам иди воевать(это тому который депутата "отправляет" на войну); г) и всё в том же духе (ищем виноватых). Но суть не в этом. Суть в том, что Миллеру, Медведеву(не тому который по пьяне весь мир пугает, хотя и ему тоже) и иже с ними подарили игрушку - ФК зенит. Денег у них, что у дурака фантиков. Тратят достояние страны. А тут ещё безумный дед СВОйну начал. Им всем включая деда нас(много=рать) на всех. На тех кого закопали, на тех кого никогда не найдут, на калек и инвалидов итога всего этого, на вдов, на пожизненных сиделок(жены, матери) для этих что там покалечились. Он себя показал в первые дни( месяцы) правления . С ухмылкой сказав : она утонула. А там было больше ста судеб, включая капитан-лейтенанта Колесникова. Быть изгоями в мире - гражданам этой страны.
Ответить
  • Читайте нас: 