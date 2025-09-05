Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо про Россию

Экс-полузащитнику «Зенита» Клаудиньо грозит наказание за его слова про Россию.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился в Генпрокуратуру.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России.

Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО.

При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ. Любые слова можно интерпретировать по-разному.

Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения», – сказал Свищев.