Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности

У бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо возникли проблемы в Катаре.
29-летний футболист недоволен своим положением в «Аль-Садде».
Клаудиньо разочарован, что главный тренер Роберто Манчини использует его на позиции опорного хавбека.
Итальянский специалист объяснял экс-зенитовцу, что это вынужденная мера из-за кадровых проблем, но тот все равно расстроен из-за новой роли.
- Бразильца продали катарскому клубу прошлой зимой за 20 млн евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
Источник: Legalbet