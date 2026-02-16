Введите ваш ник на сайте
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности

Вчера, 15:35
8

У бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо возникли проблемы в Катаре.

29-летний футболист недоволен своим положением в «Аль-Садде».

Клаудиньо разочарован, что главный тренер Роберто Манчини использует его на позиции опорного хавбека.

Итальянский специалист объяснял экс-зенитовцу, что это вынужденная мера из-за кадровых проблем, но тот все равно расстроен из-за новой роли.

  • Бразильца продали катарскому клубу прошлой зимой за 20 млн евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

Desma
1771245620
Опорному хавбеку надо много бегать, а Клаудиньо это не любит. Клава на подтанцовке силён.
Ответить
рылы
1771246526
в ютубе зенита неделю назад опубликовали масштабное интервью с ним. показал свою двухэтажную хату в катаре, 1000 квадратных метров, бассейн, машины, личный повар из бразилии. живёт припеваючи. после перехода моментально стал самым дорогим игроком лиги, зарплата космос - что ещё надо-то? недоволен он, видите ли.
Ответить
Бумбраш
1771247808
Клава как всегда капризничает
Ответить
TOMSON
1771249131
В таких случаях вспоминаю Широкова в роли ЦЗ и выигрывающего КУ. И кстати не будь на Евро 08 первым соперником Испания мог бы и то Евро в основе отыграть цз. Главное, что ставят играть, а остальное сопли..
Ответить
Юбиляр
1771249803
Привыкли в Зените выказюливать - хочу то, хочу сё, а "здесь вам не тут"! Гыгыгы.
Ответить
Garrincha58
1771250223
В футболе деньги, как всегда портят большую часть бразильцев
Ответить
