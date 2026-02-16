Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности

У бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо возникли проблемы в Катаре.

29-летний футболист недоволен своим положением в «Аль-Садде».

Клаудиньо разочарован, что главный тренер Роберто Манчини использует его на позиции опорного хавбека.

Итальянский специалист объяснял экс-зенитовцу, что это вынужденная мера из-за кадровых проблем, но тот все равно расстроен из-за новой роли.