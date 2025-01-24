Клаудиньо озвучил свою цель в «Аль-Садде»

Новичок «Аль-Садда» Клаудиньо прокомментировал свой переход в катарский клуб из «Зенита».
«Очень рад оказаться здесь. Катар – замечательная страна. Я приехал, чтобы стать чемпионом. Надеюсь помочь «Аль-Садду» взять Лигу чемпионов и привезти трофей в Катар.
Хочу помочь команде. Давайте идти к целям. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками и рассчитываю на вашу поддержку», – сказал бразильский полузащитник с паспортом РФ.
- Клаудиньо продали за 20 миллионов евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- В составе «Зенита» хавбек провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.