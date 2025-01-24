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Клаудиньо озвучил свою цель в «Аль-Садде»

Новичок «Аль-Садда» Клаудиньо прокомментировал свой переход в катарский клуб из «Зенита».

«Очень рад оказаться здесь. Катар – замечательная страна. Я приехал, чтобы стать чемпионом. Надеюсь помочь «Аль-Садду» взять Лигу чемпионов и привезти трофей в Катар.

Хочу помочь команде. Давайте идти к целям. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками и рассчитываю на вашу поддержку», – сказал бразильский полузащитник с паспортом РФ.

  • Клаудиньо продали за 20 миллионов евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • В составе «Зенита» хавбек провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

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Источник: Itatiaia

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24.01.2025 23:23
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Комментарии (3)
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1737751802
Не хотят наши руководители переходить в Азию играть. Вот Клаудиньо не дождался и перешёл, чтоб там в азиатской ЛЧ поиграть))
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Кривая да нелёгкая
1737755201
Удачи
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1737755826
По ходу в сборной России он уже не появится, не отпустят шейхи
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