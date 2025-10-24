МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало заявление по результатам проверки слов экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.

После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов.

Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено.

Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба «Аль-Садд».

Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», – говорится в заявлении МВД.