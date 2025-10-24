Введите ваш ник на сайте
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо

Сегодня, 17:31
17

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало заявление по результатам проверки слов экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

  • Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
  • Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.
  • После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов.

Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено.

Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба «Аль-Садд».

Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», – говорится в заявлении МВД.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761317339
_ сразу видно, не зря погоны свой хлеб едят, такое дело раскрутили
Ответить
Безлимит
1761317730
Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине---- Серъезное преступление.Там и Генпрокуратура, и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ...А из за чего-- То есть из за слов про сво, там в Генпрокуратуре, и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сидели, проверяли....Работают там специалисты.За это они зарплату получают============================== Ну ну
Ответить
Мордаванин
1761317956
пхаа)) гыгы) тоесть посылать туда в катар Петрова и Боширова уже не надо?))
Ответить
bset
1761318374
Питерские своих отмажут. Питерские своих не сажают
Ответить
Таарон
1761318841
А журналиста этого нельзя привлечь за клевету? А то распоясались...
Ответить
рылы
1761318936
так всё, в сборную можно призывать? кстати, позавчера смотрел по телеку игру аль-хиляль и аль-садд в ихней этой лиге чемпионов. малком против клаудиньо, короче. 2 наших сборника с правильными паспортами)))
Ответить
Интерес
1761318969
Так накажите журналюг, за создание нездоровой обстановки в информационном пространстве.Мироощущения и планы по защите своего отсутствующего(или присутствующего) достоинства Клавки меня не волнуют, в данном случае.
Ответить
Таарон
1761319036
Кто инициировал расследование, можно узнать?
Ответить
spartak_88
1761319247
как за деньги так первый поперся, гражданство выдали, а теперь вытворяет что попадя(( вот в следующий раз будете думать, кому гражданство выдавать
Ответить
Литейный 4 (returned)
1761320941
Не удалось скомпроментировать бывшего зенитовца. У СМИ произошла осечка, а у хряков пук в лужу. Гыгыгы
Ответить
