Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клаудиньо опубликовал письмо-оправдание после негативных слов о России

Клаудиньо опубликовал письмо-оправдание после негативных слов о России

6 сентября, 09:10
7

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо выпустил открытое письмо.

Бразилец попытался оправдаться за негативную речь о России.

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию.

Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы.

Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времен «Зенита» и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране.

К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч «Зенита».

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России и никогда не стану высказываться против страны, гражданином которой являюсь.

Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», – написал Клаудиньо.

  • Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 миллионов евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

Еще по теме:
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России 1
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну 10
Клаудиньо готов приехать на матч «Зенита» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1757140123
Провокационный заголовок с целью привлечь внимание?
Ответить
fakeid
1757141980
клянусь почкой - я видел гол головой от клаудиньо! причём, в ворота челси. во времена были)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757150994
Хряковские СМИ раздули утку о Клаве. Расхрюкались как умолишённые. А по факту оказывается всё наоборот. Стыдно за антинародный КБ позор России. Гыгыгы
Ответить
Чилим.
1757151200
что написано пером...
Ответить
Тинез Розоп
1757151601
Суть нынешней жизни...(за слова не отвечать)
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
13:29
2
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
2
В «МЛ Витебск» назвали историческим день матча со «Спартаком»
12:10
3
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
16
Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов
11:41
2
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
11:07
10
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»
10:12
6
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
10:04
1
ВидеоКисляк прокомментировал дебютный гол за Россию
09:53
ВидеоНа «ВТБ Арене» за неделю до «Динамо» – «Спартак» прошел регбийный матч
09:43
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 8-го тура РПЛ
09:31
15
Медина трогательно попрощался с Россией
09:18
1
Радимов признался, что бросил пить
09:01
20
Круговой – после матча с Катаром: «Кислого – с голом, Луку – с дебютом»
08:40
ФотоОпределен лучший игрок матча Катар – Россия
08:19
1
Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков
00:23
6
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Вчера, 23:35
10
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Вчера, 23:25
8
Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»
Вчера, 23:12
4
ВидеоРоссия забила Катару в стиле «Барселоны»
Вчера, 23:01
3
Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»
Вчера, 22:44
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Вчера, 22:31
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Вчера, 22:20
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
Вчера, 21:51
1
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
Вчера, 21:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 