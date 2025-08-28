Сбежавший из России Норманн обжаловал решение CAS о выплате «Ростову» компенсации

Экс-полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн не смирился с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о выплате «Ростову» неустойки за одностороннее расторжение контракта.

В августе 2023 года футболист сбежал из России.

ФИФА обязала его компенсировать ростовчанам около 3 миллионов евро.

Хавбек попытался оспорить это решение в CAS, но суд встал на сторону клуба.

«CAS вынес решение по этому делу, и решение Международной федерации футбола (ФИФА) от 15 ноября 2023 года было подтверждено, за исключением исправления цифр.

Матиас Норманн должен выплатить «Ростову» 3,26 млн евро вместо 2,92 млн в качестве компенсации за нарушение контракта без уважительной причины.

Господин Норманн оспорил решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, и процедура продолжается«, – сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.