CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна

Сегодня, 17:05

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело экс-полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна.

  • Норвежец покинул Россию в августе 2023 года.
  • Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
  • Московский клуб хотел получить больше денег за досрочное расторжение контракта.

CAS снова отклонил апелляцию динамовцев, оставив в силе решение, согласно которому Норманн обязан выплатить клубу более 100 тысяч евро.

Также суд отклонил апелляции самого футболиста и саудовского «Аль‑Раеда», который подписал его после побега из России.

  • Помимо «Динамо», хавбек должен выплатить «Ростову» более 3 млн евро.

Источник: сайт Спортивного арбитражного суда (CAS)
Россия. Премьер-лига Аль-Сайлия Динамо Норманн Матиас
