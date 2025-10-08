CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело экс-полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна.
- Норвежец покинул Россию в августе 2023 года.
- Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
- Московский клуб хотел получить больше денег за досрочное расторжение контракта.
CAS снова отклонил апелляцию динамовцев, оставив в силе решение, согласно которому Норманн обязан выплатить клубу более 100 тысяч евро.
Также суд отклонил апелляции самого футболиста и саудовского «Аль‑Раеда», который подписал его после побега из России.
- Помимо «Динамо», хавбек должен выплатить «Ростову» более 3 млн евро.
Источник: сайт Спортивного арбитражного суда (CAS)