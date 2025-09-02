CAS рассмотрел апелляцию «Динамо» по делу Норманна: подробности

«Динамо» не удалось оспорить судебное решение по делу сбежавшего Матиаса Норманна.

Норвежец покинул Россию в августе 2023 года.

Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».

Московский клуб хотел получить больше денег за досрочное расторжение контракта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию динамовцев.

«29 августа 2025 года были вынесены следующие решения. Апелляция, поданная Норманном на решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, отклонена. Апелляции «Динамо» и «Аль Раед» отклонены. Решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, подтверждается», – говорится в сообщении.