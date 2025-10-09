Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»

Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»

Вчера, 23:11
2

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуация с высказываниями экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо будет иметь продолжение.

  • Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
  • Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.
  • После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«Буквально вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке. До сих пор идут следственные действия – все, как положено, проходит в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения.

Дело Клаудиньо все-таки непростое, потому что получило широкую огласку и внимание. Все очень аккуратно, лишнюю информацию мне не дают. Будем ждать, но точную дату решения мне не сказали. Такие дела могут проходить как недели, так и десять лет.

От проверки жду получение реальной картины, а не чтобы черпать все из того, что рак на горе свистнул. Зачастую в СМИ картина однобока, а мы хотим видеть реальную, потому что это дело затрагивает судьбы людей, имидж клуба и целого вида спорта и веру болельщиков.

Здесь нельзя ошибаться, а нужно вынести квалифицированный процессуальный вердикт по возможному факту правонарушения.

А уже что дальше будет найдено – административное или уголовное нарушение или вообще ничего – определят. Уже на основании этого надо делать заключение.

Мы знаем, что Клаудиньо высказал сначала одно, потом в другом интервью говорил, что любит Россию и что он так не говорил и его не так поняли. Меня извинения Клаудиньо не убедили.

Сейчас уже ничего от меня не зависит. Если проверка проведена, будет решение: либо отказать в возбуждении уголовного или административного дела, либо отдавать в соответствующие органы», – сказал Свищев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (2)
PAREVG.
1760041264
Лишить гражданства, посадить на пару лет и домой, если этот мартыхай конечно выживет.
Ответить
