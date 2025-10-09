Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуация с высказываниями экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо будет иметь продолжение.
- Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
- Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.
- После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.
«Буквально вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке. До сих пор идут следственные действия – все, как положено, проходит в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения.
Дело Клаудиньо все-таки непростое, потому что получило широкую огласку и внимание. Все очень аккуратно, лишнюю информацию мне не дают. Будем ждать, но точную дату решения мне не сказали. Такие дела могут проходить как недели, так и десять лет.
От проверки жду получение реальной картины, а не чтобы черпать все из того, что рак на горе свистнул. Зачастую в СМИ картина однобока, а мы хотим видеть реальную, потому что это дело затрагивает судьбы людей, имидж клуба и целого вида спорта и веру болельщиков.
Здесь нельзя ошибаться, а нужно вынести квалифицированный процессуальный вердикт по возможному факту правонарушения.
А уже что дальше будет найдено – административное или уголовное нарушение или вообще ничего – определят. Уже на основании этого надо делать заключение.
Мы знаем, что Клаудиньо высказал сначала одно, потом в другом интервью говорил, что любит Россию и что он так не говорил и его не так поняли. Меня извинения Клаудиньо не убедили.
Сейчас уже ничего от меня не зависит. Если проверка проведена, будет решение: либо отказать в возбуждении уголовного или административного дела, либо отдавать в соответствующие органы», – сказал Свищев.