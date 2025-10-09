Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуация с высказываниями экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо будет иметь продолжение.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.

После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«Буквально вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке. До сих пор идут следственные действия – все, как положено, проходит в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения.

Дело Клаудиньо все-таки непростое, потому что получило широкую огласку и внимание. Все очень аккуратно, лишнюю информацию мне не дают. Будем ждать, но точную дату решения мне не сказали. Такие дела могут проходить как недели, так и десять лет.

От проверки жду получение реальной картины, а не чтобы черпать все из того, что рак на горе свистнул. Зачастую в СМИ картина однобока, а мы хотим видеть реальную, потому что это дело затрагивает судьбы людей, имидж клуба и целого вида спорта и веру болельщиков.

Здесь нельзя ошибаться, а нужно вынести квалифицированный процессуальный вердикт по возможному факту правонарушения.

А уже что дальше будет найдено – административное или уголовное нарушение или вообще ничего – определят. Уже на основании этого надо делать заключение.

Мы знаем, что Клаудиньо высказал сначала одно, потом в другом интервью говорил, что любит Россию и что он так не говорил и его не так поняли. Меня извинения Клаудиньо не убедили.

Сейчас уже ничего от меня не зависит. Если проверка проведена, будет решение: либо отказать в возбуждении уголовного или административного дела, либо отдавать в соответствующие органы», – сказал Свищев.