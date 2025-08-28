Пономарев недоволен словами Клаудиньо про Россию: «Пошли такие иностранцы в жопу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил резонансное высказывание экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
«Заработал бабок и стал нас поливать. Ну его к чертовой матери! Надо наказать и заморозить счета, если такие есть, конечно. Пошли такие иностранцы в жопу.
И я поддерживаю лимит, который хотят ввести. У нас есть свои ребята, пускай они и играют», – заявил Пономарев.
- Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
Источник: «Абзац»