Пономарев недоволен словами Клаудиньо про Россию: «Пошли такие иностранцы в жопу»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил резонансное высказывание экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

«Заработал бабок и стал нас поливать. Ну его к чертовой матери! Надо наказать и заморозить счета, если такие есть, конечно. Пошли такие иностранцы в жопу.

И я поддерживаю лимит, который хотят ввести. У нас есть свои ребята, пускай они и играют», – заявил Пономарев.