Экс-тренер «Зенита» выиграл национальный чемпионат

Сегодня, 14:08
1

«Аль-Садд», который возглавляет Роберто Манчини, стал чемпионом Катара.

Команда завоевала титул за тур до конца сезона после домашнего поражения «Аль-Шамаля», занимающего 2-е место в Лиге звезд, от «Катар СК» со счетом 0:2.

«Аль-Садд» набрал 42 очка после 21 из 22 матчей. У «Аль-Шамаля» осталось 37 баллов.

«Аль-Садд» в 19-й раз выиграл чемпионат Катара и в третий раз подряд. Это также третий случай, когда клуб оформил три титула подряд – ранее это происходило в сезонахх 1978/79–1980/81 и 1986/87–1988/89.

  • Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18 и был уволен в мае незадолго до конца того турнира в РПЛ.
  • 61-летний специалист, приведший сборную Италии к победе на Евро-2020, в 5-й раз в тренерской карьере выиграл национальный чемпионат. Он делал это с «Интером» три раза подряд в сезонах 2005/06–2007/08, а также с «Манчестер Сити» в сезоне-2011/12.

Источник: «Бомбардир»
Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Манчини Роберто
Комментарии (1)
рылы
1776169285
лучше бы клаудиньо поместили в этот заголовок. он с зенитом гораздо больше связан, чем жулик манчини.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
