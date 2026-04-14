Экс-тренер «Зенита» выиграл национальный чемпионат

«Аль-Садд», который возглавляет Роберто Манчини, стал чемпионом Катара.
Команда завоевала титул за тур до конца сезона после домашнего поражения «Аль-Шамаля», занимающего 2-е место в Лиге звезд, от «Катар СК» со счетом 0:2.
«Аль-Садд» набрал 42 очка после 21 из 22 матчей. У «Аль-Шамаля» осталось 37 баллов.
«Аль-Садд» в 19-й раз выиграл чемпионат Катара и в третий раз подряд. Это также третий случай, когда клуб оформил три титула подряд – ранее это происходило в сезонахх 1978/79–1980/81 и 1986/87–1988/89.
- Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18 и был уволен в мае незадолго до конца того турнира в РПЛ.
- 61-летний специалист, приведший сборную Италии к победе на Евро-2020, в 5-й раз в тренерской карьере выиграл национальный чемпионат. Он делал это с «Интером» три раза подряд в сезонах 2005/06–2007/08, а также с «Манчестер Сити» в сезоне-2011/12.
Источник: «Бомбардир»