Экс-тренер «Зенита» выиграл национальный чемпионат

«Аль-Садд», который возглавляет Роберто Манчини, стал чемпионом Катара.

Команда завоевала титул за тур до конца сезона после домашнего поражения «Аль-Шамаля», занимающего 2-е место в Лиге звезд, от «Катар СК» со счетом 0:2.

«Аль-Садд» набрал 42 очка после 21 из 22 матчей. У «Аль-Шамаля» осталось 37 баллов.

«Аль-Садд» в 19-й раз выиграл чемпионат Катара и в третий раз подряд. Это также третий случай, когда клуб оформил три титула подряд – ранее это происходило в сезонахх 1978/79–1980/81 и 1986/87–1988/89.