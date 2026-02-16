Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:48

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о предстоящих стыковых матчах ЛЧ.

  • Норвежская команда финишировала 23-й на общем этапе.
  • На стадии плей-ин им достался «Интер».
  • Игры между этими соперниками пройдут 18 и 24 февраля

– С кем хотели встретиться больше?

– Если честно – с «Реалом». Не каждый день играешь на «Сантьяго Бернабеу» против Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и остальных, соперничаешь с Куртуа.

Но и «Интер», такой же легендарный стадион «Сан-Сиро» – тоже круто!

– Верите, что его можно пройти?

– Конечно, верю. Как верил и перед «Атлетико» – вы это от меня сами за день до матча слышали.

Но главное – как и раньше, не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру.

Еще по теме:
Хайкин объяснил, почему не играет за сборную России 3
Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России 6
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Интер Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?»
15:27
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов
14:48
Назван фаворит на подписание спартаковца Хлусевича
14:17
Футболист из Крыма погиб в зоне СВО
13:58
3
Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?»
13:51
7
«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»
13:37
1
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»
13:08
4
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
12:41
4
Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию
12:20
1
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
12:11
31
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
09:27
Где смотреть матч «Монако» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
09:25
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
09:15
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
09:12
Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча
11 февраля
7
6 россиян заявлены на матчи плей-офф еврокубков
9 февраля
Выход «Карабаха» и «Буде-Глимт» в стыки ЛЧ объяснили отсутствием российских команд: «Это все наши места»
6 февраля
1
Игрока «Реала» дисквалифицировали на 2 матча Лиги чемпионов
5 февраля
1
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
В «Монако» приняли важное решение по Погба
4 февраля
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
3 февраля
«Барселона» подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
3 февраля
1
Российский вратарь – лидер общего этапа ЛЧ по количеству сейвов
1 февраля
18
Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов
1 февраля
«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов
31 января
3
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»
31 января
2
Видео«Кайрат» попрощался с ЛЧ с помощью Ельцина и Цоя
31 января
2
Россиянин попал в символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов
31 января
2
ФотоСимволическая сборная общего этапа Лиги чемпионов
31 января
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты
30 января
12
Эмоции Сафонова от 1-го за полтора месяца выхода на поле
30 января
Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»
30 января
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
30 января
2
Мостовой сказал, какая команда разочаровала его на общем этапе ЛЧ
29 января
Фото«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января
1
Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов
29 января
3
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов Лиги чемпионов после общего этапа
29 января
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 