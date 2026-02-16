Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о предстоящих стыковых матчах ЛЧ.

Норвежская команда финишировала 23-й на общем этапе.

На стадии плей-ин им достался «Интер».

Игры между этими соперниками пройдут 18 и 24 февраля

– С кем хотели встретиться больше?

– Если честно – с «Реалом». Не каждый день играешь на «Сантьяго Бернабеу» против Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и остальных, соперничаешь с Куртуа.

Но и «Интер», такой же легендарный стадион «Сан-Сиро» – тоже круто!

– Верите, что его можно пройти?

– Конечно, верю. Как верил и перед «Атлетико» – вы это от меня сами за день до матча слышали.

Но главное – как и раньше, не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру.