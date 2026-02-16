Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о предстоящих стыковых матчах ЛЧ.
- Норвежская команда финишировала 23-й на общем этапе.
- На стадии плей-ин им достался «Интер».
- Игры между этими соперниками пройдут 18 и 24 февраля
– С кем хотели встретиться больше?
– Если честно – с «Реалом». Не каждый день играешь на «Сантьяго Бернабеу» против Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и остальных, соперничаешь с Куртуа.
Но и «Интер», такой же легендарный стадион «Сан-Сиро» – тоже круто!
– Верите, что его можно пройти?
– Конечно, верю. Как верил и перед «Атлетико» – вы это от меня сами за день до матча слышали.
Но главное – как и раньше, не зацикливаться на результате и сыграть в свою игру.
Источник: «Спорт-Экспресс»