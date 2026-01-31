Введите ваш ник на сайте
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»

Вчера, 14:15
2

Хоккейный тренер Роман Ротенберг прокомментировал перформанс «Бенфики» в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

«Я видел этот момент! Момент, когда он кричал вратарю, напомнил мне хоккейную лавку! Он прямо кричал: «Давай, давай туда!» Это и есть управление игрой. Там же огромное поле, а он до него докричался! И показал [куда бежать]. Это очень интересно! Конечно, его можно назвать величайшим: он взял на себя огромный риск, пошел ва-банк, и это сработало! Мы все должны понимать, что за этим стоит вся его жизнь, весь его опыт. Он тренер с яйцами! Принял такое решение – снять вратаря и отправить его в штрафную. Забили красивейший гол, обыграли один из сильнейших клубов в истории футбола. Это интересно!

Это пример того, как сработал весь его жизненный опыт: он тренировался, развивался, чтобы в нужный момент принять такое правильное решение. Это интересно. С этого стоит брать пример! Осознанный риск. Тот, кто не рискует, не выигрывает ничего», – сказал Ротенберг.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Португалия. Примейра Бенфика Моуринью Жозе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1769860234
Вообще смешно читать этого Рому было, когда он СКА тренировал, видимио в Питере все **...долбанутые и закомплексованные...бугага
Ответить
...уефан
1769861927
...про "око за око" и "глаз за глаз" - в Ветхом Завете есть, а про яйца там нет. Чё он тут нам гонит, этот Ротенберг?...
Ответить
