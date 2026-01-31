Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»

Хоккейный тренер Роман Ротенберг прокомментировал перформанс «Бенфики» в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

Последний гол лиссабонцев забил вратарь Анатолий Трубин.

Он пришел в штрафную по решению главного тренера Жозе Моуринью.

Благодаря этому голу «Бенфика» вышла в плей-офф.

«Я видел этот момент! Момент, когда он кричал вратарю, напомнил мне хоккейную лавку! Он прямо кричал: «Давай, давай туда!» Это и есть управление игрой. Там же огромное поле, а он до него докричался! И показал [куда бежать]. Это очень интересно! Конечно, его можно назвать величайшим: он взял на себя огромный риск, пошел ва-банк, и это сработало! Мы все должны понимать, что за этим стоит вся его жизнь, весь его опыт. Он тренер с яйцами! Принял такое решение – снять вратаря и отправить его в штрафную. Забили красивейший гол, обыграли один из сильнейших клубов в истории футбола. Это интересно!

Это пример того, как сработал весь его жизненный опыт: он тренировался, развивался, чтобы в нужный момент принять такое правильное решение. Это интересно. С этого стоит брать пример! Осознанный риск. Тот, кто не рискует, не выигрывает ничего», – сказал Ротенберг.