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  • Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Мусаев прокомментировал выход «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

29 января, 20:55
2

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший азербайджанский «Сабах», отреагировал на еврокубковый успех «Карабаха».

  • «Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Команда финишировала на 22-м месте в общем этапе, набрав 10 очков в 8 турах.
  • Они сыграют в стыках с «ПСЖ» или «Ньюкаслом» за путевку в 1/8 финала.

– Следили за выступлением «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов?

– Да, конечно, следил. Хотел бы в первую очередь поздравить всех болельщиков азербайджанского футбола и лично Гурбана Гурбанова с этим историческим достижением.

В очередной раз написана большая история азербайджанского футбола. За счет грамотной работы клуба и Гурбана Гурбанова достигнут огромный успех со скромными возможностями. Выход в следующий этап – прямое тому подтверждение.

В России также следят и больше освещаются успехи «Карабаха», так как наших команд в еврокубках нет. Также благодаря этому сезону российские болельщики футбола ближе познакомились с «Карабахом».

– Даже у нас мало кто ожидал, что команда Гурбанова пройдет дальше основного этапа…

– Как я уже сказал, в первую очередь это за счет грамотной работы, опыта Гурбана Гурбанова и клуба, который многие годы играет в еврокубках и знает, как строить подготовку, как распределять силы, делать ротацию в чемпионате и еврокубках.

Это кропотливая работа. Таких клубов нет в Европе, где тренер так долго работает в одной команде. Это не случайно. Этот путь идет уже много и много лет и принес успех.

– Завтра станет известен соперник по стыковым матчам. У «Карабаха» два потенциальных оппонента: французский «ПСЖ» и английский «Ньюкасл». Что делать агдамцам?

– Команде нужно делать одно: наслаждаться этим праздником. Лига чемпионов – это праздник футбола, когда ты играешь с лучшими клубами Европы, привозишь в Баку большой ажиотаж, полные трибуны, остается лишь получать удовольствие.

Я знаю, что «Карабах» даст бой любому сопернику, они уже проделали огромную работу. Они долго к этому шли, мое мнение таково, что не стоит нервничать, уже сделана большая работа. Нужно наслаждаться всем этим.

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Источник: Azerisport
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Краснодар Карабах Мусаев Мурад
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1769711476
На багаже Мусаева))
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