Моуринью сказал, как «Бенфика» будет играть с «Реалом» в стыках ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сделал заявление о предстоящем противостоянии с «Реалом».

Команды сыграют в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Они встретятся 17 февраля в Лиссабоне и 25 февраля в Мадриде.

Ранее «Бенфика» победила «Реал» (4:2) в заключительном туре общего этапа ЛЧ.

«Нет сомнений, что нас ждет очень сложное противостояние. В атаке не будет Трубина. Мы проведем первый матч с холодной головой, амбициями и уверенностью.

Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь. Мы знаем, что сделали с королями Лиги чемпионов... Они ранены. А раненый король опасен.

Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет», – сказал Моуринью.