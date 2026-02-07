Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»

«Ювентус» интересовался нападающим Джоном Дураном, который близок к заключению контракта с «Зенитом».

Туринский клуб консультировался насчет кандидатуры 22-летнего футболиста с Жозе Моуринью и Криштиану Роналду.

Моуринью работал с Дураном в «Фенербахче» до своей августовской отставки, а Роналду играл с ним за «Аль-Наср» во второй половине прошлого сезона.

Оба посоветовали «Ювентусу» не подписывать колумбийца.

«Моуринью рассказал туринцам, что Дуран устраивал в раздевалке «Фенербахче» нечто отталкивающее, а Криштиану заявил, что Джон разложит коллектив и разрушит всe, что они пытаются построить», – сообщил источник.