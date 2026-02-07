Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»

Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»

7 февраля, 00:19
7

«Ювентус» интересовался нападающим Джоном Дураном, который близок к заключению контракта с «Зенитом».

Туринский клуб консультировался насчет кандидатуры 22-летнего футболиста с Жозе Моуринью и Криштиану Роналду.

Моуринью работал с Дураном в «Фенербахче» до своей августовской отставки, а Роналду играл с ним за «Аль-Наср» во второй половине прошлого сезона.

Оба посоветовали «Ювентусу» не подписывать колумбийца.

«Моуринью рассказал туринцам, что Дуран устраивал в раздевалке «Фенербахче» нечто отталкивающее, а Криштиану заявил, что Джон разложит коллектив и разрушит всe, что они пытаются построить», – сообщил источник.

Источник: Legalbet
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аль-Наср Бенфика Зенит Ювентус Фенербахче Роналду Криштиану Дуран Джон Моуринью Жозе
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770415115
да сам же роналду его и затащил в аль-наср, там без него ни один трансфер не обходится, он выбирает, с каким нападающим ему будет комфортно играть, поэтому арабы и отвалили 77 лямов, послушавшись его. моуриньо стянул игрока по инерции, потому что не требовалось много денег (зарплату же платят арабы). теперь оба резко против, что ещё только предстоит познать семаку. ну да пофиг, зенит ничем не рискует, раз аренда без зарплаты. потерпеть этого пассажира 12 туров - и обратно отправить. но хрякам должен положить трёшку!
Ответить
ZAITZEFF2011
1770417581
В Зените разваливать нечего. Игры нет . Тренера тоже, как и результата.
Ответить
Бумбраш
1770433170
Кто такие маур и Кристина??? Есть великие мюлеры,сельдереи и чипсоеды,я не беру а расчет даже разжиревшего алкаша буланова
Ответить
Дубина
1770438192
Ни кому не нужный цыган!!! А помойка подобрала
Ответить
Император Бомжей
1770442126
Ювентус через суд бабки Роналду отдаёт, а тут вдруг совет спросил))) Какая то шляпная новость
Ответить
