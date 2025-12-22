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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Аль-Ахли
Аль-Шорта - Аль-Ахли: обзор матча 22 декабря 2025
Аль-Шорта
22.12.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
0 : 5
Завершен
Аль-Ахли
30'
Р. Ибаньес
56'
А. Тони
72'
Галено
81'
С. Абу Аль-Шамат
86'
З. Мубарак Аль-Джоани
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Протокол Аль-Шорта - Аль-Ахли
Завершен
87'
Замена
Yaseen Al-Zubaidi
️️️️➡️️
Матеус Гонсалвеш
87'
Замена
Mohammed Sulaiman Bakor
️️️️➡️️
Мерих Демирал
86'
ГОЛ! 0:5!
Зияд Мубарак Аль-Джоани
83'
Замена
Мохамед Абдулрахман
️️️️➡️️
Али Маджраши
82'
Замена
Закария Хавсави
️️️️➡️️
Галено
81'
ГОЛ! 0:4!
Салех Абу Аль-Шамат
Пас отдал
Айван Тони
72'
ГОЛ! 0:3!
Галено
Пас отдал
Салех Абу Аль-Шамат
71'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат
️️️️➡️️
Фаxад Аль-Рашиди
56'
ГОЛ! 0:2!
Айван Тони
Пас отдал
Галено
45'
+1'
30'
ГОЛ! 0:1!
Рожер Ибаньес
Пас отдал
Айван Тони
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
D. Mendy
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
(К)
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
13
Галено
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
11
Bassam Shakir
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
19
Salem Ahmad
ЦФ
Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
40
Ziyad Larkeche
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
87
R. Al Attar
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
4-4-1-1
1
Басиль
98
Садун
6
12
6
Юнис
8
9
17
25
7
Аль-Мавас
10
Атеба
4-2-3-1
1
Аль-Санби
27
Маджраши
3
Ибаньес
32
Дамс
3
Демирал
30
Аль-Джоани
6
Атангана
97
Аль-Рашиди
20
Гонсалвеш
13
Галено
17
Тони
11
11
28
28
13
Галено
2
Хавсави
2
Хавсави
13
Галено
27
Маджраши
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
27
Маджраши
3
Демирал
5
5
3
Демирал
97
Аль-Рашиди
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
97
Аль-Рашиди
20
Гонсалвеш
26
26
20
Гонсалвеш
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Ахли
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
31
Atheer Salih
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
19
Salem Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
72
Salman Al-Jadani
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
40
Ziyad Larkeche
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
87
R. Al Attar
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
31
Atheer Salih
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
19
Salem Ahmad
ЦФ
Остались в запасе
72
Salman Al-Jadani
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
40
Ziyad Larkeche
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
87
R. Al Attar
ЦП
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Ахли
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
10
Офсайды
3
4
Количество передач
448
342
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Al Zawraa Stadium, Baghdad
Посещаемость:
4864
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