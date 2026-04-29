29.04.2026, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-2-2
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
26
Мартинес
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
7
Роналду
79
Феликс
4-2-1-2-1
16
Менди
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
2
Хавсави
6
Атангана
30
Аль-Джоани
19
Кессье
26
Марез
13
Галено
17
Тони
21
Коман
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
21
Коман
79
Феликс
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
79
Феликс
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
27
Маджраши
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
27
Маджраши
6
Атангана
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
6
Атангана
13
Галено
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
13
Галено
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Ахли
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
49
Salem Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
23
Yazan Madani
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
49
Salem Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Ахли
3
4
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
17
Офсайды
1
4
Количество передач
281
281
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.59
-0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Ахли», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Ахли»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»