Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Трактор» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

02 ноября 2025 10:50
Трактор - Аль-Шорта
03 нояб. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Трактора» с форой (-1)
Сделать ставку

На стадионе в Тебризе состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, где иранский «Трактор» примет иракский «Аль-Шорта». Хозяева находятся в отличной форме и входят в число самых результативных клубов группы, тогда как гости переживают непростой период и испытывают проблемы в обороне.

«Трактор»

Команда из Тебриза уверенно выступает в текущем сезоне: она не проигрывает уже десять матчей подряд, а в азиатском турнире остаeтся без поражений после трeх туров. Победа над «Аль-Шарджей» со счeтом 5:0 стала настоящим заявлением о силе коллектива – «Трактор» продемонстрировал высокий темп и умелое использование флангов. За последние пять встреч команда забила 11 мячей и пропустила лишь один, что отражает сбалансированность игры в обеих фазах. Впереди отлично действует Амирхоссейн Хоссейнзаде, стабильно решающий исход матчей.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб подходит к игре в плохом эмоциональном состоянии. После трeх туров у него всего одно очко, а поражение от «Аль-Иттихада» (1:4) стало третьим подряд в Лиге чемпионов Азии. При этом команда нередко забивает, но оборона выглядит уязвимой: девять пропущенных мячей за пять игр. «Аль-Шорта» часто делает ставку на контратаки, однако против организованных соперников этого оказывается недостаточно. В то же время клуб неплохо играет на выезде – не проигрывает в восьми из десяти последних выездных встреч в турнире.

Факты о командах

«Трактор»

  • 5 очков после трeх туров
  • Не проигрывает в 10 матчах
  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру
  • Пропускает 0.2 гола в среднем за матч

«Аль-Шорта»

  • 1 очко после трeх туров
  • Без побед в 3 матчах
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Шорта»

«Трактор» выглядит уверенно и показывает зрелый футбол, умело сочетая надeжную оборону и быструю комбинационную атаку. Домашнее преимущество и высокая реализация моментов делают его явным фаворитом. «Аль-Шорта» старается действовать активно впереди, но слабая линия защиты и высокая плотность графика снижают шансы на успех. Вероятен сценарий, в котором иранцы контролируют ход игры и добиваются победы с комфортным счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Трактора» с форой (-1) – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.93

1.72
Победа «Трактора» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Шорта Трактор
Другие прогнозы
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
18:15
1.82
Испания. Примера, 11 тур
Алавес - Эспаньол
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 