На стадионе в Тебризе состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, где иранский «Трактор» примет иракский «Аль-Шорта». Хозяева находятся в отличной форме и входят в число самых результативных клубов группы, тогда как гости переживают непростой период и испытывают проблемы в обороне.

«Трактор»

Команда из Тебриза уверенно выступает в текущем сезоне: она не проигрывает уже десять матчей подряд, а в азиатском турнире остаeтся без поражений после трeх туров. Победа над «Аль-Шарджей» со счeтом 5:0 стала настоящим заявлением о силе коллектива – «Трактор» продемонстрировал высокий темп и умелое использование флангов. За последние пять встреч команда забила 11 мячей и пропустила лишь один, что отражает сбалансированность игры в обеих фазах. Впереди отлично действует Амирхоссейн Хоссейнзаде, стабильно решающий исход матчей.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб подходит к игре в плохом эмоциональном состоянии. После трeх туров у него всего одно очко, а поражение от «Аль-Иттихада» (1:4) стало третьим подряд в Лиге чемпионов Азии. При этом команда нередко забивает, но оборона выглядит уязвимой: девять пропущенных мячей за пять игр. «Аль-Шорта» часто делает ставку на контратаки, однако против организованных соперников этого оказывается недостаточно. В то же время клуб неплохо играет на выезде – не проигрывает в восьми из десяти последних выездных встреч в турнире.

Факты о командах

«Трактор»

5 очков после трeх туров

Не проигрывает в 10 матчах

Забивает в среднем 2.2 гола за игру

Пропускает 0.2 гола в среднем за матч

«Аль-Шорта»

1 очко после трeх туров

Без побед в 3 матчах

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Шорта»

«Трактор» выглядит уверенно и показывает зрелый футбол, умело сочетая надeжную оборону и быструю комбинационную атаку. Домашнее преимущество и высокая реализация моментов делают его явным фаворитом. «Аль-Шорта» старается действовать активно впереди, но слабая линия защиты и высокая плотность графика снижают шансы на успех. Вероятен сценарий, в котором иранцы контролируют ход игры и добиваются победы с комфортным счeтом.

Рекомендованные ставки