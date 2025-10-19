Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.88

19 октября 2025 8:55
Аль-Шорта - Аль-Иттихад
20 окт. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

20 октября в третьем туре Лиги чемпионов Азии Элита иракский «Аль-Шорта» примет саудовский «Аль-Иттихад». Команды проводят неровный старт в группе и нуждаются в победе, чтобы укрепить позиции в борьбе за выход в плей-офф. Матч обещает стать напряжeнным и малорезультативным, ведь обе стороны делают акцент на надeжной игре в обороне.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб стабильно выступает в национальном чемпионате, где недавно обыграл «Аль-Кахраба» (1:0), но в Лиге чемпионов ситуация сложнее. После ничьей с «Аль-Саддом» (1:1) и поражения от «Аль-Гарафы» (0:2) «Аль-Шорта» пока не смог показать максимум. Команда отличается дисциплиной и компактностью, но недостаточно эффективно реализует моменты. В последних пяти матчах забито и пропущено по 7 мячей, а средний показатель – 1.4 гола как в атаке, так и в защите. При этом клуб не проигрывает в 13 из 15 последних игр и сохраняет стабильность даже против более сильных соперников. Дома «Аль-Шорта» традиционно играет с высокой самоотдачей, полагаясь на быструю контратаку.

«Аль-Иттихад»

Саудовская команда в последние недели испытывает серьeзные трудности. После побед над середняками в чемпионате последовала серия из трeх матчей без побед, включая поражение от «Шабаб Аль-Ахли» (0:1) и ничью с «Аль-Фейхой» (1:1). В атаке заметен спад – всего 3 забитых гола за пять встреч, при этом оборона остаeтся относительно надeжной: 4 пропущенных за тот же период. Средние показатели – 0.6 забитого и 0.8 пропущенного за игру. Команда теряет уверенность в нападении, но по-прежнему старается играть прагматично и минимизировать риски. На выезде «Аль-Иттихад» действует осторожно, предпочитая контролировать мяч и избегать открытых обменов атаками.

Факты о командах

«Аль-Шорта»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних игр
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 7 пропущенных
  • Средние показатели: 1.4 забитого и 1.4 пропущенного
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей

«Аль-Иттихад»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 3 забитых и 4 пропущенных
  • Средние показатели: 0.6 забитого и 0.8 пропущенного
  • Побеждает в 2 из 5 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад»

Форма обеих команд далека от оптимальной, поэтому ожидать зрелищного футбола не стоит. «Аль-Шорта» обладает сбалансированной структурой и неплохо действует дома, но испытывает трудности при игре против организованных соперников. «Аль-Иттихад» тоже не впечатляет, однако по подбору игроков превосходит хозяев и способен забрать очки даже в выездном поединке. Наиболее вероятен сценарий с осторожным началом и минимумом опасных моментов.

Ставки на низкий тотал и двойной исход выглядят наиболее надeжными – команды сейчас играют прагматично и редко забивают более двух мячей за встречу.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.88
  • Фора «Аль-Шорты» (+0.5) – коэффициент 1.90

1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Иттихад Аль-Шорта
