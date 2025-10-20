Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Аль-Иттихад
Аль-Шорта - Аль-Иттихад: обзор матча 20 октября 2025
Аль-Шорта
20.10.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
5'
B. Shakir
17'
М. Диаби
29'
Фабиньо
60'
У. Ауа
76'
У. Ауа
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шорта - Аль-Иттихад
Завершен
88'
Замена
Фаваз Аль-Сагур
️️️️➡️️
Мусса Диаби
85'
Желтая карточка
Маамаду Думбия
Замена
Shareef Abdulkadhim
️️️️➡️️
Hussein Jabbar
81'
78'
Замена
Ахмед Шарахили
️️️️➡️️
Уссем Ауа
78'
Замена
Салех Аль-Шехри
️️️️➡️️
Ahmed Al Julaydan
76'
ГОЛ! 1:4!
Уссем Ауа
Пас отдал
Мусса Диаби
Замена
️️️️➡️️
Hussein Ali
68'
60'
ГОЛ! 1:3!
Уссем Ауа
Пас отдал
Мусса Диаби
58'
Замена
Ахмед Аль-Гамди
️️️️➡️️
Рожер Фернандеш
50'
Вторая желтая
Данилу Перейра
Замена
️️️️➡️️
Boubacar Moumouni
46'
29'
ГОЛ! 1:2!
Фабиньо
17'
ГОЛ! 1:1!
Мусса Диаби
Пас отдал
Маамаду Думбия
11'
Желтая карточка
Данилу Перейра
ГОЛ! 1:0!
Bassam Shakir
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
27
Ameer Sabah
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
8
D. Mendy
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Н'Голо Канте
ОП
8
Фабиньо
(К)
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
17
Ahmad Farhan
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Аль-Иттихад
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-5-2
1
Басиль
6
6
Юнис
15
25
11
8
9
14
27
7
Аль-Мавас
3-3-2-2
1
Райкович
32
4
Шимич
12
Митай
2
Перейра
17
Канте
8
Фабиньо
17
Думбия
8
Ауа
19
Диаби
78
Фернандеш
21
21
28
28
8
Ауа
20
Шарахили
20
Шарахили
8
Ауа
19
Диаби
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
19
Диаби
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
32
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
32
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Иттихад
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
17
Ahmad Farhan
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
17
Ahmad Farhan
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Остались в запасе
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
50
Mohammed Al-Absi
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Иттихад
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
13
Офсайды
3
0
Количество передач
470
377
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Аль-Мадина
Посещаемость:
30647
Новости команд
Все
Аль-Шорта
Аль-Иттихад
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.47
20 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95
16 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 2.70
13 мая
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025
2025.11.25 20:05
«Трактор» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.02 10:05
«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.19 08:33
«Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.28 09:36
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.47
20 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95
16 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 2.70
13 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Шорта
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 5
21.05.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
17.05.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
14.05.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
04.05.2026
Аль-Холуд
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 5
21.05.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
17.05.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
14.05.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
04.05.2026
Аль-Холуд
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: