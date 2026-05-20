21 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Хозяева занимают 5-е место с 55 очками после 33 туров. Гости располагаются на 4-й строчке с 74 очками. Обе команды ведут борьбу за место в топ-4, и ожидается открытый атакующий футбол.

«Аль-Иттихад»

Хозяева подходят к матчу с хорошей домашней статистикой: не проигрывают в 9 из 11 последних матчей на своeм поле. Команда забивает в 3 последних матчах подряд и в 7 последних очных встречах с «Аль-Кадисией». В последних 5 играх «Аль-Иттихад» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Оборона действует стабильно, но команда пропускает в 3 последних матчах подряд. Лучший бомбардир Уссем Ауар (15 голов в 35 матчах) – ключевая фигура в атаке.

«Аль-Кадисия»

Гости находятся в фантастической форме: четыре победы подряд. Команда забивает в 27 последних матчах подряд – феноменальная серия. В последних 5 играх «Аль-Кадисия» забила 13 голов (2.60 в среднем) и пропустила всего 4 (0.80 в среднем). Атака – одна из лучших в лиге, оборона также надeжна. В прошлом туре была одержана победа над «Аль-Хазмом» (2:0). Лучший бомбардир Хулиан Киньонес (34 гола в 34 матчах) – настоящий монстр, претендующий на звание лучшего бомбардира.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Занимает 5-е место, набрав 55 очков после 33 туров

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Уссем Ауар (15 голов в 35 матчах)

«Аль-Кадисия»

Занимает 4-е место, набрав 74 очка после 33 туров

Четыре победы подряд

Забивает в 27 последних матчах подряд

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Хулиан Киньонес (34 гола в 34 матчах)

История личных встреч

«Аль-Иттихад» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Аль-Кадисии»

«Аль-Иттихад» забивает в 7 последних матчах против этого соперника

«Аль-Кадисия» забивает в 5 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне «Аль-Кадисия» выиграла дома со счeтом 2:1

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»

Это встреча двух атакующих команд с феноменальными сериями. «Аль-Кадисия» забивает в 27 матчах подряд (2.60 гола за игру) – остановить этот атакующий вал практически невозможно. Киньонес в форме настоящего терминатора (34 гола в 34 матчах). «Аль-Иттихад» дома тоже опасен (1.80 гола за игру) и регулярно забивает «Аль-Кадисии» в очных встречах. При этом обе команды пропускают (хозяева в 3 последних матчах, гости – в 5 из 7 последних личных встреч). Учитывая турнирную мотивацию (борьба за топ-4), атакующий потенциал и историю личных встреч, голы должны быть с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: