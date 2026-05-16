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«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95

16 мая 2026 11:24
Аль-Шабаб - Аль-Иттихад
17 мая 2026, воскресенье 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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1.95
Победа «Аль-Иттихада»
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17 мая состоится матч 28-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Шабаб» примет «Аль-Иттихад». Хозяева переживают катастрофический спад и обладают худшей обороной в лиге, а гости набрали отличный ход и уверенно движутся к медалям. Разница в классе и текущей форме колоссальна.

«Аль-Шабаб»

Столичный клуб попал в глубочайший кризис. Команда проиграла 3 последних матча подряд и пропустила 15 мячей в 5 последних встречах – это ужасающие 3,00 гола в среднем за игру. Янник Феррейра Карраско с 20 голами в 34 матчах остаeтся единственным светлым пятном, атака забивает 1,00 мяча в среднем. После поражений от «Неома» (1:2), «Аль-Насра» (2:4) и разгрома от «Аль-Таавуна» (1:5) команда опустилась на 13-е место. «Аль-Шабаб» пропускает в 8 последних матчах и проиграл «Аль-Иттихаду» в 5 последних очных встречах. При этом столичный клуб забивает в 4 последних матчах и в 9 из 11 последних очных встреч с «Аль-Иттихадом».

«Аль-Иттихад»

Джиддский гранд набрал отличный ход и не проигрывает в 4 последних матчах. Команда забивает в среднем 1,40 мяча за игру на дистанции 5 последних встреч и пропускает всего 0,60. Уссем Ауар с 14 голами в 34 матчах ведeт атаку. После победы над «Аль-Иттифаком» (3:1), «Дамаком» (2:1) и «Аль-Таавуном» (2:0) команда занимает 5-е место с 55 очками. «Аль-Иттихад» выиграл 5 последних очных встреч с «Аль-Шабабом» и забивает в 6 последних личных матчах.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

  • Проигрышная серия из 3 матчей
  • Пропустил 15 мячей в 5 последних встречах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Проиграл «Аль-Иттихаду» в 5 последних очных встречах

«Аль-Иттихад»

  • Беспроигрышная серия из 4 матчей
  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграл 5 последних очных встреч с «Аль-Шабабом»
  • Забивает «Аль-Шабабу» в 6 последних личных матчах

История противостояний

  • «Аль-Иттихад» выиграл 5 последних очных встреч
  • «Аль-Иттихад» забивает в 6 последних личных матчах
  • «Аль-Шабаб» забивает в 9 из 11 последних очных встреч

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Шабаб» пропускает в среднем 3 мяча за игру и проиграл 5 последних очных встреч «Аль-Иттихаду». Гости находятся в отличной форме и уверенно движутся к медалям. Учитывая, что «Аль-Шабаб» стабильно забивает в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится победа «Аль-Иттихада» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да

1.95
Победа «Аль-Иттихада»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Шабаб
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