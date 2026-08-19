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«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

19 августа 2026 9:25
Аль-Фейха - Аль-Хиляль
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
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1.65
победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5)
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Матч 2-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Аль-Хилялем» пройдет 20 августа. Хозяева стартовали с поражения от «Неома» (1-2) и находятся в кризисной форме, тогда как гости уверенно разгромили «Аль-Файсали Харма» (4-2) и продолжают свою победную серию из шести матчей. В очных встречах «Аль-Хиляль» тотально доминирует: пять побед подряд и девять матчей с голами в ворота «Аль-Фейхи». Сможет ли хозяин преподнести сенсацию, или столичный гранд продолжит свою победную поступь и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Хиляля» говорит абсолютно все. Эр-риядский клуб выиграл шесть последних матчей, забивает в 22 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола и пропускает всего 0,60 гола. В очных встречах с «Аль-Фейхой» «Аль-Хиляль» также доминирует: пять побед подряд и голы в девяти последних матчах против этого соперника. В стартовом туре команда уверенно переиграла «Аль-Файсали Харма» (4-2), подтвердив свою атакующую мощь. Защита хозяев выглядит практически неприступной, а атака стабильно реализует моменты. Разница в классе между лидером и соперником колоссальна, и «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом.

«Аль-Фейха» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда проигрывает в четырех последних матчах Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола и пропускает 2,20 гола. В стартовом туре хозяева уступили «Неому» (1-2), а в товарищеских матчах перед сезоном потерпели разгром от НЕКа (0-7). В очных встречах с «Аль-Хилялем» у «Аль-Фейхи» хронические проблемы – они не могут победить столичный гранд уже пять матчей подряд и регулярно пропускают. Против такого соперника, как «Аль-Хиляль», у хозяев практически нет шансов на положительный результат, хотя они могут попытаться забить гол престижа.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Хиляля». Гости имеют колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч, тогда как хозяева переживают кризис, слабо забивают и много пропускают. Ожидается, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную серию и добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Хиляль» имеет подавляющее преимущество – пять побед подряд и девять матчей с голами в ворота «Аль-Фейхи». Текущая форма «Аль-Хиляля» впечатляет – шесть побед подряд, 2,20 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Аль-Фейха» проигрывает в четырех последних матчах Высшей лиги и имеет слабую атаку. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Аль-Хиляль» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (14%)
Побед - 6 (86%)
2
Забитых мячей
16
0.29
В среднем за матч
2.29
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
22.01.2026
Аль-Фейха
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хиляль
1 : 1
19.08.2023
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фейха
0 : 3
20.08.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
22.01.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
0 : 2
07.03.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
18.10.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фейха
0 : 2
29.12.2023
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Хиляль
1 : 1
19.08.2023
Аль-Фейха
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
77
Rayan Enad
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
2
Мохаммед Махзари
ОП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
43
Fahad Majed Alhubayshi
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
92
Muath Al Habib
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
77
N. Al Habashi
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
3-1-3-1-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
15
Оливейра
2
Аль-Рашиди
5
Моура
7
Аль-Харти
30
Семеду
20
17
Лазаро
77
10
Сакала
3-2-2-2-1
37
Буну
78
Ладжами
3
Кулибали
24
Аль-Харби
8
Невеш
2
Махзари
28
Канно
22
Милинкович-Савич
27
Мандаш
38
Саммервил
9
Бензема
22
Аль-Бакави
24
Бамсауд
24
Бамсауд
22
Аль-Бакави
20
43
43
20
7
Аль-Харти
6
6
7
Аль-Харти
30
Семеду
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
30
Семеду
17
Лазаро
35
Ганвула
35
Ганвула
17
Лазаро
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
8
Невеш
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
8
Невеш
78
Ладжами
55
55
78
Ладжами
38
Саммервил
77
77
38
Саммервил
27
Мандаш
72
72
27
Мандаш
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
92
Muath Al Habib
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
92
Muath Al Habib
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Симоне Индзаги

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 22 матча с голами), имеют преимущество в очных встречах (пять побед подряд) и играют против соперника, который переживает кризис (четыре поражения подряд в лиге, слабая атака и ненадежная защита). Ожидаем, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5) с коэффициентом 1,65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фейхой» и «Аль-Хилялем» состоится 20 августа 2026 года и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Аль-Фейха» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

1.65
победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фейха
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