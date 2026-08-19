Матч 2-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Фейхой» и «Аль-Хилялем» пройдет 20 августа. Хозяева стартовали с поражения от «Неома» (1-2) и находятся в кризисной форме, тогда как гости уверенно разгромили «Аль-Файсали Харма» (4-2) и продолжают свою победную серию из шести матчей. В очных встречах «Аль-Хиляль» тотально доминирует: пять побед подряд и девять матчей с голами в ворота «Аль-Фейхи». Сможет ли хозяин преподнести сенсацию, или столичный гранд продолжит свою победную поступь и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Хиляля» говорит абсолютно все. Эр-риядский клуб выиграл шесть последних матчей, забивает в 22 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола и пропускает всего 0,60 гола. В очных встречах с «Аль-Фейхой» «Аль-Хиляль» также доминирует: пять побед подряд и голы в девяти последних матчах против этого соперника. В стартовом туре команда уверенно переиграла «Аль-Файсали Харма» (4-2), подтвердив свою атакующую мощь. Защита хозяев выглядит практически неприступной, а атака стабильно реализует моменты. Разница в классе между лидером и соперником колоссальна, и «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом.

«Аль-Фейха» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда проигрывает в четырех последних матчах Высшей лиги, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,60 гола и пропускает 2,20 гола. В стартовом туре хозяева уступили «Неому» (1-2), а в товарищеских матчах перед сезоном потерпели разгром от НЕКа (0-7). В очных встречах с «Аль-Хилялем» у «Аль-Фейхи» хронические проблемы – они не могут победить столичный гранд уже пять матчей подряд и регулярно пропускают. Против такого соперника, как «Аль-Хиляль», у хозяев практически нет шансов на положительный результат, хотя они могут попытаться забить гол престижа.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аль-Хиляля». Гости имеют колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч, тогда как хозяева переживают кризис, слабо забивают и много пропускают. Ожидается, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную серию и добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Хиляль» имеет подавляющее преимущество – пять побед подряд и девять матчей с голами в ворота «Аль-Фейхи». Текущая форма «Аль-Хиляля» впечатляет – шесть побед подряд, 2,20 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Аль-Фейха» проигрывает в четырех последних матчах Высшей лиги и имеет слабую атаку. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Аль-Хиляль» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 22 матча с голами), имеют преимущество в очных встречах (пять побед подряд) и играют против соперника, который переживает кризис (четыре поражения подряд в лиге, слабая атака и ненадежная защита). Ожидаем, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1,5) с коэффициентом 1,65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Фейхой» и «Аль-Хилялем» состоится 20 августа 2026 года и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.