Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Хиляль
Аль-Фейха - Аль-Хиляль: обзор матча 29 декабря 2023
Аль-Фейха
29.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
86'
А. аль-Булеахи
90+11'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Хиляль
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
Желтая карточка
Х. Аль-Шуваиш
90'
+10
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
С. Зидан
90'
+5
Замена
М. Аль-Кайди
️️️️
Н. Аль-Харти
90'
+1
90'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Давсари
87'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
Желтая карточка
А. Оникуру
86'
86'
ГОЛ! 0:1!
А. аль-Булеахи
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
С. Мандаш
84'
76'
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Микаэл
Желтая карточка
Н. Аль-Харти
62'
57'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
М. Канно
57'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
Замена
А. Аль-Кассар
️️️️
В. Стойкович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-2-3-1
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
4
Аль-Хайбари
33
Аль-Шуваиш
22
Аль-Бакави
6
Зидан
7
Аль-Харти
7
Оникуру
18
Аль-Сафари
27
Мандаш
10
Сакала
4-1-2-2-1
37
Буну
27
Абдулхамид
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
9
Митрович
88
Стойкович
28
Аль-Кассар
28
Аль-Кассар
88
Стойкович
7
Аль-Харти
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
7
Аль-Харти
27
Мандаш
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
27
Мандаш
6
Зидан
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
6
Зидан
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
30
Микаэл
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
30
Микаэл
28
Канно
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
28
Канно
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
Главный тренер
Вук Рашович
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Хиляль
3
1
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
12
Офсайды
5
4
Количество передач
239
646
Сейвы
4
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Марио Эскобар
Новости команд
Все
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
16:10
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:35
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
16:10
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:35
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Фейха» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
10:55
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+