Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шабаб Аль-Ахли - Аль-Хиляль: обзор матча 09 февраля 2026

Шабаб Аль-Ахли
09.02.2026, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Хиляль
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Аль-Хиляль
Завершен
90' +4
Желтая карточка
Нассер Аль-Давсари
90'
+4'
83'
Замена
Рубен Невеш ️️️️➡️️ Мурад Аль-Хавсави
Замена
Яхья Аль-Гассани ️️️️➡️️ Mohammad Juma
83'
78'
Замена
Кадер Мейте ️️️️➡️️ Саймон Буабре
78'
Замена
Али Ладжами ️️️️➡️️ Юсуф Акчичек
Замена
Султан Адиль ️️️️➡️️ João Marcelo
69'
61'
Замена
Малком ️️️️➡️️ Султан Мандаш
61'
Замена
Нассер Аль-Давсари ️️️️➡️️ Абдулкарим Дариси
Замена
Кайки ️️️️➡️️ Renan
46'
45'
+1'
38'
Желтая карточка
Дарвин Нуньес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
13
Renan
(К) ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Хиляль
25
Mathieu Patouillet
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
23
Мохамед Канно
(К) ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
23
Султан Мандаш
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шабаб Аль-Ахли
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
58
Elián Irala
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
21
Султан Адиль
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
10
Малком
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
2-5-3
22
4
Планич
77
31
6
Эзатолахи
20
Максимович
26
75
Энрике
18
79
13
4-3-2-1
25
87
Тамбакти
30
Мари
4
Акчичек
19
Эрнандес
14
Дариси
23
Канно
18
Аль-Хавсави
23
Мандаш
70
Буабре
9
Нуньес
13
15
Кайки
15
Кайки
13
80
Каскардо
80
Каскардо
18
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
18
79
21
Адиль
21
Адиль
79
14
Дариси
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
14
Дариси
4
Акчичек
78
Ладжами
78
Ладжами
4
Акчичек
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
23
Мандаш
10
Малком
10
Малком
23
Мандаш
70
Буабре
75
Мейте
75
Мейте
70
Буабре
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Хиляль
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
58
Elián Irala
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Rakan Waleed
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
14
Damián García
ЦП
3
Yassine Boualam
ЦП
58
Elián Irala
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
292
558
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.49
xGP (предотвращенные голы)
1.54
1.54
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев (Бухара)
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
Посещаемость:
2855
Новости команд
Все
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Хиляль
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
28 июня
Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»
22 июня
3
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
19 июня
8
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
Азмун готов летом вернуться в РПЛ
13 мая
6
«Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
13 апреля
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
27 марта
У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности
26 марта
27
Азмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной
20 марта
13
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
28 июня
Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»
22 июня
3
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
19 июня
8
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
12.05.2026
Аль-Хиляль
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Банияс
2 : 2
10.05.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Банияс
2 : 2
10.05.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
06.05.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 3
29.04.2026
Хаур-Факкан
Лига чемпионов АФК Элит, 1/2 финала
Матида Зельвия
1 : 0
21.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
12.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Холуд
1 : 2
08.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Халидж
1 : 2
05.05.2026
Аль-Хиляль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 