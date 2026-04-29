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ОАЭ. Про Лига
Шабаб Аль-Ахли - Хаур-Факкан
Шабаб Аль-Ахли - Хаур-Факкан: обзор матча 29 апреля 2026
Шабаб Аль-Ахли
29.04.2026, среда, 18:20
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
3 : 3
Завершен
Хаур-Факкан
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Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Хаур-Факкан
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