Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица ОАЭ. Первый дивизион 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Айн
2
Шабаб Аль-Ахли
3
Аль-Васл
4
Аль-Джазира
5
Аль-Вахда
6
Аль-Наср
7
Аджман Клуб
8
Шарджа
9
Хаур-Факкан
10
Банияс
11
Аль-Иттихад
12
Аль-Зафра
13
Аль-Батаих
14
Дибба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
5
0
62
18
44
68
26
17
7
2
60
18
42
58
26
14
6
6
39
29
10
48
26
13
5
8
46
30
16
44
26
10
10
6
38
26
12
40
26
9
11
6
36
34
2
38
26
9
5
12
27
34
-7
32
26
8
5
13
35
47
-12
29
26
6
9
11
35
45
-10
27
26
7
6
13
29
43
-14
27
26
5
9
12
29
45
-16
24
26
6
4
16
28
52
-24
22
26
4
9
13
24
37
-13
21
26
5
5
16
25
55
-30
20
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Васл
3
Шабаб Аль-Ахли
4
Аль-Джазира
5
Аль-Вахда
6
Аль-Наср
7
Аль-Зафра
8
Шарджа
9
Дибба
10
Аджман Клуб
11
Хаур-Факкан
12
Банияс
13
Аль-Батаих
14
Аль-Иттихад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
32
7
25
33
13
9
3
1
20
8
12
30
13
9
3
1
32
11
21
30
13
8
1
4
27
15
12
25
13
6
4
3
23
15
8
22
13
4
6
3
19
19
0
18
13
5
0
8
16
21
-5
15
13
5
0
8
17
25
-8
15
13
4
2
7
13
22
-9
14
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
2
6
5
18
24
-6
12
13
2
5
6
14
22
-8
11
13
2
4
7
10
20
-10
10
13
1
7
5
12
19
-7
10
Команда
1
Аль-Айн
2
Шабаб Аль-Ахли
3
Аль-Наср
4
Аджман Клуб
5
Аль-Джазира
6
Аль-Васл
7
Аль-Вахда
8
Банияс
9
Хаур-Факкан
10
Аль-Иттихад
11
Шарджа
12
Аль-Батаих
13
Аль-Зафра
14
Дибба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
30
11
19
35
13
8
4
1
28
7
21
28
13
5
5
3
17
15
2
20
13
6
1
6
14
15
-1
19
13
5
4
4
19
15
4
19
13
5
3
5
19
21
-2
18
13
4
6
3
15
11
4
18
13
5
1
7
15
21
-6
16
13
4
3
6
17
21
-4
15
13
4
2
7
17
26
-9
14
13
3
5
5
18
22
-4
14
13
2
5
6
14
17
-3
11
13
1
4
8
12
31
-19
7
13
1
3
9
12
33
-21
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Игрок «Зенита» отказался от трансфера в клуб из ОАЭ
6 августа
4
Раскрыт новый клуб Малкома
18 июля
4
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
27 июня
22
У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности
26 марта
27
ФотоАзмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной
20 марта
13
ФотоНовая информация о жене и ребенке Умярова, застрявших в атакуемых ОАЭ
7 марта
31
ФотоЖена спартаковца оказалась в тяжелой ситуации в атакуемых ОАЭ
1 марта
30
В атакуемых Ираном ОАЭ находится сборная России
1 марта
10
РПЛ предрекли проведение матчей в ОАЭ и Турции
19 февраля
8
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
10 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+