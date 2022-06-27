Турнирная таблица ОАЭ. Первый дивизион 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
5
0
62
18
44
68
26
17
7
2
60
18
42
58
26
14
6
6
39
29
10
48
26
13
5
8
46
30
16
44
26
10
10
6
38
26
12
40
26
9
11
6
36
34
2
38
26
9
5
12
27
34
-7
32
26
8
5
13
35
47
-12
29
26
6
9
11
35
45
-10
27
26
7
6
13
29
43
-14
27
26
5
9
12
29
45
-16
24
26
6
4
16
28
52
-24
22
26
4
9
13
24
37
-13
21
26
5
5
16
25
55
-30
20
Команда
2
6
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
32
7
25
33
13
9
3
1
20
8
12
30
13
9
3
1
32
11
21
30
13
8
1
4
27
15
12
25
13
6
4
3
23
15
8
22
13
4
6
3
19
19
0
18
13
5
0
8
16
21
-5
15
13
5
0
8
17
25
-8
15
13
4
2
7
13
22
-9
14
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
2
6
5
18
24
-6
12
13
2
5
6
14
22
-8
11
13
2
4
7
10
20
-10
10
13
1
7
5
12
19
-7
10
Команда
3
6
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
30
11
19
35
13
8
4
1
28
7
21
28
13
5
5
3
17
15
2
20
13
6
1
6
14
15
-1
19
13
5
4
4
19
15
4
19
13
5
3
5
19
21
-2
18
13
4
6
3
15
11
4
18
13
5
1
7
15
21
-6
16
13
4
3
6
17
21
-4
15
13
4
2
7
17
26
-9
14
13
3
5
5
18
22
-4
14
13
2
5
6
14
17
-3
11
13
1
4
8
12
31
-19
7
13
1
3
9
12
33
-21
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире