Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей ОАЭ. Первый дивизион 2025-2026

ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 26 тур Таблица
16 мая, 18:30
Аль-Джазира
4 : 1
Банияс
Завершен
16 мая, 18:30
Аль-Айн
4 : 0
Дибба
Завершен
16 мая, 18:30
Аль-Зафра
1 : 0
Аль-Вахда
Завершен
16 мая, 18:30
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
Аль-Батаих
Завершен
15 мая, 17:10
Аджман Клуб
2 : 2
Аль-Наср
Завершен
15 мая, 17:10
Шарджа
3 : 1
Хаур-Факкан
Завершен
15 мая, 19:45
Аль-Васл
2 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 25 тур Таблица
11 мая, 19:45
Хаур-Факкан
1 : 1
Аль-Вахда
Завершен
11 мая, 17:10
Аль-Наср
2 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
11 мая, 19:45
Аль-Джазира
1 : 2
Аль-Васл
Завершен
10 мая, 18:25
Аль-Батаих
0 : 0
Шарджа
Завершен
10 мая, 18:25
Дибба
0 : 2
Аджман Клуб
Завершен
10 мая, 18:25
Аль-Айн
5 : 0
Аль-Зафра
Завершен
10 мая, 18:25
Банияс
2 : 2
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 24 тур Таблица
6 мая, 17:05
Аль-Вахда
2 : 3
Аль-Васл
Завершен
6 мая, 19:45
Шарджа
0 : 5
Аль-Айн
Завершен
6 мая, 19:45
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
Аль-Наср
Завершен
5 мая, 19:45
Аль-Иттихад
0 : 0
Хаур-Факкан
Завершен
5 мая, 17:05
Аджман Клуб
1 : 1
Аль-Джазира
Завершен
5 мая, 19:45
Дибба
2 : 1
Аль-Батаих
Завершен
5 мая, 19:45
Банияс
2 : 2
Аль-Зафра
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 23 тур Таблица
29 апреля, 18:20
Шабаб Аль-Ахли
3 : 3
Хаур-Факкан
Завершен
24 апреля, 17:00
Аль-Васл
4 : 2
Дибба
Завершен
24 апреля, 19:45
Аль-Наср
3 : 2
Аль-Джазира
Завершен
24 апреля, 17:00
Аль-Зафра
0 : 1
Аджман Клуб
Завершен
23 апреля, 17:00
Шарджа
0 : 2
Аль-Вахда
Завершен
23 апреля, 19:45
Аль-Батаих
0 : 2
Аль-Айн
Завершен
23 апреля, 17:00
Аль-Иттихад
1 : 2
Банияс
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 22 тур Таблица
11 апреля, 19:30
Аджман Клуб
1 : 3
Аль-Васл
Завершен
11 апреля, 19:30
Хаур-Факкан
1 : 1
Аль-Батаих
Завершен
11 апреля, 16:55
Аль-Джазира
4 : 3
Дибба
Завершен
11 апреля, 16:55
Аль-Зафра
0 : 1
Аль-Наср
Завершен
10 апреля, 16:55
Банияс
1 : 1
Шарджа
Завершен
10 апреля, 19:30
Аль-Айн
3 : 2
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
9 апреля, 16:55
Аль-Вахда
2 : 2
Аль-Иттихад
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 21 тур Таблица
5 апреля, 19:30
Шарджа
2 : 1
Аль-Васл
Завершен
5 апреля, 19:30
Аль-Айн
2 : 0
Аджман Клуб
Завершен
5 апреля, 16:50
Хаур-Факкан
2 : 1
Банияс
Завершен
5 апреля, 16:50
Дибба
1 : 0
Аль-Зафра
Завершен
4 апреля, 16:50
Аль-Батаих
2 : 2
Аль-Иттихад
Завершен
4 апреля, 19:30
Шабаб Аль-Ахли
2 : 1
Аль-Джазира
Завершен
4 апреля, 16:50
Аль-Наср
2 : 2
Аль-Вахда
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 20 тур Таблица
18 марта, 20:30
Аль-Васл
3 : 0
Аль-Зафра
Завершен
18 марта, 20:30
Аль-Наср
1 : 1
Аль-Батаих
Завершен
18 марта, 20:30
Аджман Клуб
1 : 1
Банияс
Завершен
17 марта, 20:30
Аль-Иттихад
2 : 2
Шарджа
Завершен
17 марта, 20:30
Аль-Вахда
0 : 1
Аль-Айн
Завершен
16 марта, 20:30
Дибба
0 : 4
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
16 марта, 20:30
Аль-Джазира
3 : 1
Хаур-Факкан
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 19 тур Таблица
12 марта, 20:30
Аль-Айн
2 : 0
Аль-Васл
Завершен
12 марта, 20:30
Банияс
1 : 0
Аль-Вахда
Завершен
11 марта, 20:30
Шарджа
1 : 2
Аль-Наср
Завершен
11 марта, 20:30
Шабаб Аль-Ахли
5 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
11 марта, 20:30
Хаур-Факкан
0 : 0
Дибба
Завершен
10 марта, 20:30
Аль-Зафра
1 : 2
Аль-Джазира
Завершен
10 марта, 20:30
Аль-Батаих
1 : 0
Аджман Клуб
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 16 тур Таблица
7 марта, 20:30
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
Аль-Вахда
Завершен
7 марта, 20:30
Банияс
2 : 0
Аль-Васл
Завершен
7 марта, 20:30
Шарджа
4 : 1
Дибба
Завершен
14 февраля, 19:00
Аль-Айн
1 : 1
Аль-Наср
Завершен
14 февраля, 16:30
Хаур-Факкан
2 : 5
Аджман Клуб
Завершен
13 февраля, 19:00
Аль-Джазира
2 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
13 февраля, 16:30
Аль-Батаих
1 : 1
Аль-Зафра
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 18 тур Таблица
27 февраля, 20:30
Аль-Батаих
0 : 1
Банияс
Завершен
27 февраля, 20:30
Дибба
1 : 1
Аль-Наср
Завершен
27 февраля, 20:30
Хаур-Факкан
2 : 3
Аль-Айн
Завершен
26 февраля, 20:30
Аль-Джазира
5 : 0
Шарджа
Завершен
26 февраля, 20:30
Аль-Иттихад
1 : 1
Аль-Зафра
Завершен
25 февраля, 20:30
Аль-Вахда
2 : 0
Аджман Клуб
Завершен
25 февраля, 20:30
Аль-Васл
1 : 1
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 17 тур Таблица
22 февраля, 20:30
Банияс
2 : 3
Аль-Айн
Завершен
22 февраля, 20:30
Аль-Наср
2 : 2
Хаур-Факкан
Завершен
21 февраля, 20:30
Аль-Васл
1 : 0
Аль-Батаих
Завершен
21 февраля, 20:30
Аль-Иттихад
2 : 1
Дибба
Завершен
20 февраля, 20:30
Аль-Вахда
1 : 2
Аль-Джазира
Завершен
20 февраля, 20:30
Аджман Клуб
3 : 2
Шарджа
Завершен
20 февраля, 20:30
Аль-Зафра
0 : 5
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 15 тур Таблица
7 февраля, 19:00
Аль-Иттихад
1 : 3
Аджман Клуб
Завершен
7 февраля, 16:25
Дибба
2 : 1
Банияс
Завершен
6 февраля, 16:25
Аль-Зафра
2 : 3
Хаур-Факкан
Завершен
6 февраля, 19:00
Аль-Джазира
0 : 1
Аль-Айн
Завершен
5 февраля, 16:25
Аль-Вахда
2 : 2
Аль-Батаих
Завершен
5 февраля, 19:00
Шарджа
1 : 4
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
5 февраля, 16:25
Аль-Наср
1 : 1
Аль-Васл
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 14 тур Таблица
29 января, 19:00
Аль-Наср
0 : 2
Банияс
Завершен
29 января, 16:15
Аль-Батаих
1 : 1
Аль-Джазира
Завершен
28 января, 19:00
Аль-Васл
0 : 1
Хаур-Факкан
Завершен
28 января, 16:15
Аль-Зафра
0 : 2
Шарджа
Завершен
28 января, 16:15
Аджман Клуб
0 : 1
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
27 января, 16:15
Аль-Иттихад
1 : 3
Аль-Айн
Завершен
27 января, 19:00
Аль-Вахда
1 : 0
Дибба
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 13 тур Таблица
19 января, 16:05
Аджман Клуб
1 : 1
Аль-Зафра
Завершен
19 января, 18:45
Шабаб Аль-Ахли
7 : 0
Дибба
Завершен
18 января, 18:45
Шарджа
3 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
18 января, 16:05
Банияс
1 : 1
Аль-Батаих
Завершен
17 января, 18:45
Аль-Айн
2 : 2
Аль-Вахда
Завершен
17 января, 16:05
Хаур-Факкан
0 : 0
Аль-Наср
Завершен
17 января, 16:05
Аль-Васл
1 : 0
Аль-Джазира
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 10 тур Таблица
15 января, 18:45
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
Аджман Клуб
Завершен
14 января, 18:45
Шарджа
0 : 2
Аль-Батаих
Завершен
29 декабря, 15:50
Аль-Иттихад
1 : 1
Аль-Джазира
Завершен
29 декабря, 18:45
Аль-Зафра
0 : 2
Банияс
Завершен
28 декабря, 18:45
Аль-Наср
2 : 2
Аль-Айн
Завершен
28 декабря, 15:50
Дибба
1 : 3
Аль-Васл
Завершен
28 декабря, 15:50
Аль-Вахда
1 : 0
Хаур-Факкан
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 9 тур Таблица
11 января, 18:45
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
Аль-Васл
Завершен
10 января, 18:45
Аль-Вахда
1 : 1
Шарджа
Завершен
21 декабря, 15:50
Аль-Батаих
2 : 3
Аль-Наср
Завершен
21 декабря, 18:30
Аль-Джазира
4 : 2
Аль-Зафра
Завершен
20 декабря, 15:50
Банияс
0 : 3
Хаур-Факкан
Завершен
20 декабря, 15:50
Аджман Клуб
2 : 0
Дибба
Завершен
20 декабря, 18:30
Аль-Айн
2 : 0
Аль-Иттихад
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 12 тур Таблица
8 января, 16:00
Дибба
1 : 0
Хаур-Факкан
Завершен
8 января, 18:45
Аль-Зафра
1 : 2
Аль-Айн
Завершен
8 января, 16:00
Аль-Джазира
3 : 0
Аджман Клуб
Завершен
7 января, 16:00
Аль-Иттихад
2 : 2
Аль-Васл
Завершен
7 января, 18:45
Аль-Батаих
0 : 4
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
6 января, 16:00
Аль-Наср
2 : 4
Шарджа
Завершен
6 января, 18:45
Аль-Вахда
3 : 0
Банияс
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 11 тур Таблица
3 января, 15:55
Аджман Клуб
0 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
3 января, 18:45
Аль-Джазира
0 : 3
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
3 января, 15:55
Аль-Батаих
0 : 1
Дибба
Завершен
2 января, 15:55
Хаур-Факкан
2 : 3
Аль-Зафра
Завершен
2 января, 18:45
Банияс
1 : 2
Аль-Наср
Завершен
2 января, 15:55
Аль-Васл
1 : 0
Аль-Вахда
Завершен
2 января, 18:45
Аль-Айн
1 : 0
Шарджа
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 8 тур Таблица
22 ноября, 15:40
Аль-Иттихад
1 : 3
Аль-Батаих
Завершен
22 ноября, 18:30
Аль-Айн
1 : 1
Аль-Джазира
Завершен
22 ноября, 15:40
Аль-Васл
0 : 0
Аджман Клуб
Завершен
21 ноября, 15:40
Дибба
1 : 1
Аль-Вахда
Завершен
21 ноября, 15:40
Аль-Наср
2 : 0
Аль-Зафра
Завершен
21 ноября, 18:30
Шарджа
1 : 4
Банияс
Завершен
20 ноября, 18:30
Хаур-Факкан
0 : 1
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 7 тур Таблица
1 ноября, 16:00
Аль-Зафра
3 : 0
Аль-Иттихад
Завершен
1 ноября, 18:45
Аль-Джазира
1 : 0
Аль-Батаих
Завершен
31 октября, 16:00
Банияс
2 : 2
Дибба
Завершен
31 октября, 18:45
Хаур-Факкан
1 : 1
Аль-Васл
Завершен
30 октября, 18:45
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
Шарджа
Завершен
30 октября, 16:00
Аль-Вахда
3 : 2
Аль-Наср
Завершен
30 октября, 18:45
Аджман Клуб
0 : 3
Аль-Айн
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 6 тур Таблица
18 октября, 16:05
Аль-Айн
4 : 0
Банияс
Завершен
18 октября, 16:05
Дибба
0 : 1
Аль-Джазира
Завершен
18 октября, 18:45
Аджман Клуб
1 : 2
Хаур-Факкан
Завершен
18 октября, 18:45
Аль-Васл
2 : 1
Аль-Наср
Завершен
17 октября, 18:45
Аль-Иттихад
0 : 0
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
17 октября, 16:05
Аль-Батаих
1 : 3
Аль-Вахда
Завершен
17 октября, 16:05
Шарджа
2 : 0
Аль-Зафра
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 5 тур Таблица
26 сентября, 19:15
Аль-Наср
1 : 1
Дибба
Завершен
26 сентября, 16:25
Аль-Зафра
3 : 1
Аль-Батаих
Завершен
26 сентября, 16:25
Банияс
0 : 1
Аджман Клуб
Завершен
25 сентября, 16:25
Шабаб Аль-Ахли
0 : 1
Аль-Айн
Завершен
25 сентября, 19:15
Аль-Васл
2 : 1
Шарджа
Завершен
24 сентября, 19:15
Аль-Джазира
0 : 1
Аль-Вахда
Завершен
24 сентября, 16:25
Хаур-Факкан
2 : 4
Аль-Иттихад
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 4 тур Таблица
21 сентября, 16:30
Аль-Батаих
0 : 1
Аль-Васл
Завершен
21 сентября, 19:15
Шарджа
0 : 1
Аджман Клуб
Завершен
20 сентября, 16:30
Дибба
1 : 2
Аль-Иттихад
Завершен
20 сентября, 19:15
Аль-Наср
0 : 1
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
20 сентября, 16:30
Аль-Айн
3 : 0
Хаур-Факкан
Завершен
19 сентября, 16:30
Аль-Вахда
5 : 2
Аль-Зафра
Завершен
19 сентября, 19:15
Банияс
0 : 4
Аль-Джазира
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 3 тур Таблица
13 сентября, 16:40
Аль-Джазира
0 : 0
Аль-Наср
Завершен
13 сентября, 19:15
Аль-Васл
1 : 1
Аль-Айн
Завершен
12 сентября, 16:40
Аль-Зафра
2 : 1
Дибба
Завершен
12 сентября, 19:15
Аджман Клуб
1 : 0
Аль-Батаих
Завершен
11 сентября, 19:15
Хаур-Факкан
2 : 2
Шарджа
Завершен
11 сентября, 16:40
Аль-Иттихад
0 : 0
Аль-Вахда
Завершен
11 сентября, 19:15
Шабаб Аль-Ахли
1 : 0
Банияс
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 2 тур Таблица
24 августа, 19:30
Аль-Наср
1 : 0
Аджман Клуб
Завершен
24 августа, 17:00
Аль-Батаих
2 : 1
Хаур-Факкан
Завершен
23 августа, 17:00
Дибба
2 : 3
Аль-Айн
Завершен
23 августа, 19:30
Аль-Вахда
0 : 0
Шабаб Аль-Ахли
Завершен
23 августа, 17:00
Аль-Зафра
3 : 1
Аль-Васл
Завершен
22 августа, 17:00
Банияс
0 : 1
Аль-Иттихад
Завершен
22 августа, 19:30
Шарджа
0 : 1
Аль-Джазира
Завершен
ОАЭ. Первый дивизион (2025/2026), 1 тур Таблица
17 августа, 19:30
Аль-Васл
2 : 0
Банияс
Завершен
17 августа, 17:05
Аджман Клуб
0 : 2
Аль-Вахда
Завершен
17 августа, 17:05
Хаур-Факкан
3 : 2
Аль-Джазира
Завершен
16 августа, 17:05
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
Аль-Зафра
Завершен
16 августа, 19:30
Аль-Иттихад
0 : 1
Аль-Наср
Завершен
16 августа, 19:30
Аль-Айн
2 : 1
Аль-Батаих
Завершен
16 августа, 17:05
Дибба
1 : 3
Шарджа
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча