«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ

Нападающий «Аль-Джазиры» Симон Банза мог оказаться в «Зените» этой зимой.

Петербургский клуб был близок к аренде игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Сделке помешал интерес «Зенита» к Джону Дурану. Из-за него переговоры по Банзе были приостановлены.