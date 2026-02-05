«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ

Нападающий «Аль-Джазиры» Симон Банза мог оказаться в «Зените» этой зимой.
Петербургский клуб был близок к аренде игрока с правом выкупа за 10 миллионов евро.
Сделке помешал интерес «Зенита» к Джону Дурану. Из-за него переговоры по Банзе были приостановлены.
- Форвард поиграл в Европе за «Ланс», «Трабзонспор» и «Брагу».
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро (самый дорогой футболист в чемпионате ОАЭ).
- 29-летний Банза в составе «Аль-Джазиры» забил 2 гола в 7 матчах.
Источник: «Mash на спорте»