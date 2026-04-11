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Хаур-Факкан - Аль-Батаих: обзор матча 11 апреля 2026

Хаур-Факкан
11.04.2026, суббота, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Батаих
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Хаур-Факкан - Аль-Батаих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Стадион:
Сакр бин Мохаммед Аль-Касими
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Хаур-Факкан
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 3
29.04.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
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