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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Батаих - Аль-Айн
Аль-Батаих - Аль-Айн: обзор матча 23 апреля 2026
Аль-Батаих
23.04.2026, четверг, 19:45
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Айн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Батаих - Аль-Айн
Завершен
90'
+4'
45'
+1'
Статистика матча Аль-Батаих - Аль-Айн
2
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
4
7
Офсайды
0
4
Количество передач
406
588
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Стадион:
Аль-Батаих
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0 : 0
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Аль-Батаих
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0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
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0 : 2
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