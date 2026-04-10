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ОАЭ. Про Лига
Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли
Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 10 апреля 2026
Аль-Айн
10.04.2026, пятница, 19:30
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
3 : 2
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
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Статистика матча Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли
3
3
Красные карточки
0
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3
3
Информация о матче
Стадион:
Хазза бин Зайед
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06.05.2026
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