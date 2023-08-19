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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Фейха
Аль-Хиляль - Аль-Фейха: обзор матча 19 августа 2023
Аль-Хиляль
19.08.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фейха
20'
А. Аль-Хамдан
15'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Фейха
88'
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
Г. Цимирот
87'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
В. Руис
Желтая карточка
А. Радиф
84'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Микаэл
76'
Замена
А. Радиф
️️️️
С. Абдулхамид
76'
68'
Желтая карточка
Г. Цимирот
65'
Желтая карточка
В. Стойкович
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Н. Аль-Давсари
64'
Замена
М. Канно
️️️️
А. Аль-Хамдан
64'
56'
Замена
М. Маджраши
️️️️
А. Оникуру
Желтая карточка
Р. Невеш
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Хамдан
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Г. Цимирот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
19
Мохаммед Маджраши
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
4-1-1-3-1
33
аль-Майюф
6
Аль-Давсари
70
Джахфали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Аль-Хамдан
4-2-3-1
88
Стойкович
2
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
22
Аль-Бакави
59
Цимирот
30
Руис
27
Мандаш
18
Аль-Сафари
7
Оникуру
10
Сакала
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
30
Микаэл
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
30
Микаэл
9
Аль-Хамдан
28
Канно
28
Канно
9
Аль-Хамдан
27
Абдулхамид
21
Радиф
21
Радиф
27
Абдулхамид
59
Цимирот
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
59
Цимирот
30
Руис
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
30
Руис
7
Оникуру
19
Маджраши
19
Маджраши
7
Оникуру
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
50
Милан Павков
ЦФ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
50
Милан Павков
ЦФ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фейха
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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