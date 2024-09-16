16.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Шорта
Аль-Шорта
4-3-1-2
1
Басиль
24
15
36
6
Юнис
11
25
9
30
Юссеф
29
7
Аль-Мавас
3-2-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
77
Брозович
8
Мухтар
83
Аль-Наджди
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
94
Талиска
27
27
29
31
31
29
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Наср
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
372
519
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шорта» против «Аль-Наср», 1-й тур Лиги чемпионов АФК Элит на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шорта» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Старт».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»