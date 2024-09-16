Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

«Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

16 сентября 2024, 17:50
Аль-Шорта
16.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Наср
24' M. Dawood
14' С. Аль-Ганнам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К) ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
11
Bassam Shakir
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Али Мухтар
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
27
Ameer Sabah
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
4-3-1-2
1
Басиль
24
15
36
6
Юнис
11
25
9
30
Юссеф
29
7
Аль-Мавас
3-2-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
77
Брозович
8
Мухтар
83
Аль-Наджди
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
94
Талиска
27
27
29
31
31
29
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Наср
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
372
519
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шорта» против «Аль-Наср», 1-й тур Лиги чемпионов АФК Элит на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шорта» – «Гомель»

«Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Аль-Шорта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+