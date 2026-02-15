16 февраля в 22-м туре турецкой Суперлиги «Касымпаша» примет «Карагюмрюк». Это противостояние двух аутсайдеров, борющихся за выживание. Хозяева находятся в кризисе, но имеют историческое преимущество, гости переживают катастрофу в обороне, но стабильно забивают в очных встречах.

«Касымпаша»

Хозяева занимают 16-е место и переживают кризис, проиграв 3 последних матча подряд. Команда демонстрирует слабую атаку (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.00 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Карагюмрюка»: «Касымпаша» забивает сопернику в 3 последних очных встречах и выиграла первый круг со счетом 1:0.

«Карагюмрюк»

Гости занимают последнее, 18-е место и находятся в катастрофическом состоянии. Команда демонстрирует ужасающую оборону: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем) и пропуски в 8 из 10 последних матчей. Атака «Карагюмрюка» работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем). Важный фактор – гости забивают «Касымпаше» в 14 из 16 последних очных встреч, что дает надежду на гол в ворота соперника.

Факты о командах:

«Касымпаша»

3 поражения подряд.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах (1.00 в среднем).

Забивает «Карагюмрюку» в 3 последних очных встречах.

16-е место в турнире (16 очков).

«Карагюмрюк»

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в 8 последних матчах (1.00 в среднем).

Забивает «Касымпаше» в 14 из 16 последних встреч.

18-е место в турнире (12 очков).

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Карагюмрюк»

Матч двух кризисных команд с разными проблемами. «Касымпаша» имеет историческое преимущество и чуть более надежную оборону. «Карагюмрюк» катастрофически пропускает, но стабильно забивает хозяевам в очных встречах. Учитывая, что гости регулярно забивают «Касымпаше», а их оборона разрушена, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки: