Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.9

15 февраля 2026 9:46
Касымпаша - Карагюмрюк
16 февр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Касымпаши»
Сделать ставку

16 февраля в 22-м туре турецкой Суперлиги «Касымпаша» примет «Карагюмрюк». Это противостояние двух аутсайдеров, борющихся за выживание. Хозяева находятся в кризисе, но имеют историческое преимущество, гости переживают катастрофу в обороне, но стабильно забивают в очных встречах.

«Касымпаша»

Хозяева занимают 16-е место и переживают кризис, проиграв 3 последних матча подряд. Команда демонстрирует слабую атаку (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.00 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Карагюмрюка»: «Касымпаша» забивает сопернику в 3 последних очных встречах и выиграла первый круг со счетом 1:0.

«Карагюмрюк»

Гости занимают последнее, 18-е место и находятся в катастрофическом состоянии. Команда демонстрирует ужасающую оборону: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем) и пропуски в 8 из 10 последних матчей. Атака «Карагюмрюка» работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем). Важный фактор – гости забивают «Касымпаше» в 14 из 16 последних очных встреч, что дает надежду на гол в ворота соперника.

Факты о командах:

«Касымпаша»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.00 в среднем).
  • Забивает «Карагюмрюку» в 3 последних очных встречах.
  • 16-е место в турнире (16 очков).

«Карагюмрюк»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Забивает в 8 последних матчах (1.00 в среднем).
  • Забивает «Касымпаше» в 14 из 16 последних встреч.
  • 18-е место в турнире (12 очков).

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Карагюмрюк»

Матч двух кризисных команд с разными проблемами. «Касымпаша» имеет историческое преимущество и чуть более надежную оборону. «Карагюмрюк» катастрофически пропускает, но стабильно забивает хозяевам в очных встречах. Учитывая, что гости регулярно забивают «Касымпаше», а их оборона разрушена, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Касымпаши» – коэффициент 1.9.
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.65.

1.90
Победа «Касымпаши»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Карагюмрюк Касымпаша
Другие прогнозы
20.02.2026
16:30
1.50
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес - Полтава
Победа «Вереса»
20.02.2026
19:00
1.80
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К - Рух
Победа «Динамо Киев»
20.02.2026
22:00
1.80
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна - Экселсиор
Тотал больше 2.5
20.02.2026
22:00
1.78
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
Победа «Аль-Кадисии»
20.02.2026
22:00
2.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун - Аль-Фейха
Победа «Аль-Таавуна»
20.02.2026
22:00
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак - Аль-Шабаб
Индивидуальный тотал «Аль-Шабаб» больше 1.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 