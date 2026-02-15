Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 3.15

15 февраля 2026 9:57
Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
16 февр. 2026, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита саудовский «Аль-Ахли» примет эмиратский «Шабаб Аль-Ахли». Это противостояние двух команд, находящихся в отличной форме и претендующих на высокие места в группе. Хозяева имеют небольшое историческое преимущество, обе команды демонстрируют мощнейшую атаку и надежную оборону.

«Аль-Ахли»

Саудовский гранд занимает 2-е место в группе и находится в феноменальной форме, не проигрывая в 12 последних матчах. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+11) и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Айвен Тоуни с 28 голами в сезоне – лидер атак. Оборона «Аль-Ахли» также безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем и 5 сухих матчей в 7 последних встречах. Психологическое преимущество над соперником – 5 матчей без поражений в очных встречах.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эмиратский клуб занимает 6-е место и также находится в отличной форме, не проигрывая в 9 последних матчах. Команда демонстрирует еще более мощную атаку, чем хозяева: 3.00 гола в среднем за последние 5 игр и 15 забитых мячей. Mateusão с 7 голами – ключевой игрок. Оборона гостей также надежна – всего 0.40 пропуска в среднем. «Шабаб Аль-Ахли» забивает в 16 из 18 последних матчей и способна навязать борьбу любому сопернику.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Лучшая разница мячей в группе (+11).
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Шабаб Аль-Ахли» в 5 последних встречах.
  • 2-е место в группе (14 очков).

«Шабаб Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах.
  • Забивает в 16 из 18 последних матчей (3.00 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • 6-е место в группе (11 очков).

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»

Матч двух команд в феноменальной форме с мощнейшей атакой и надежной обороной. «Аль-Ахли» имеет небольшое историческое преимущество и играет дома. Учитывая, что обе команды практически не пропускают, но при этом много забивают, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная игра, где решит один гол. Хозяева имеют чуть больше шансов благодаря фактору своего поля и статистике личных встреч.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 3.15.
  • Аль-Ахли не проиграет (1X) – коэффициент 1.30.

3.15
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Шабаб Аль-Ахли Аль-Ахли
Другие прогнозы
20.02.2026
16:30
1.50
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес - Полтава
Победа «Вереса»
20.02.2026
19:00
1.80
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К - Рух
Победа «Динамо Киев»
20.02.2026
22:00
1.80
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна - Экселсиор
Тотал больше 2.5
20.02.2026
22:00
1.78
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
Победа «Аль-Кадисии»
20.02.2026
22:00
2.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун - Аль-Фейха
Победа «Аль-Таавуна»
20.02.2026
22:00
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак - Аль-Шабаб
Индивидуальный тотал «Аль-Шабаб» больше 1.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 