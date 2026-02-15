16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита саудовский «Аль-Ахли» примет эмиратский «Шабаб Аль-Ахли». Это противостояние двух команд, находящихся в отличной форме и претендующих на высокие места в группе. Хозяева имеют небольшое историческое преимущество, обе команды демонстрируют мощнейшую атаку и надежную оборону.

«Аль-Ахли»

Саудовский гранд занимает 2-е место в группе и находится в феноменальной форме, не проигрывая в 12 последних матчах. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+11) и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Айвен Тоуни с 28 голами в сезоне – лидер атак. Оборона «Аль-Ахли» также безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем и 5 сухих матчей в 7 последних встречах. Психологическое преимущество над соперником – 5 матчей без поражений в очных встречах.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эмиратский клуб занимает 6-е место и также находится в отличной форме, не проигрывая в 9 последних матчах. Команда демонстрирует еще более мощную атаку, чем хозяева: 3.00 гола в среднем за последние 5 игр и 15 забитых мячей. Mateusão с 7 голами – ключевой игрок. Оборона гостей также надежна – всего 0.40 пропуска в среднем. «Шабаб Аль-Ахли» забивает в 16 из 18 последних матчей и способна навязать борьбу любому сопернику.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 12 последних матчах.

Лучшая разница мячей в группе (+11).

Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Не проигрывает «Шабаб Аль-Ахли» в 5 последних встречах.

2-е место в группе (14 очков).

«Шабаб Аль-Ахли»

Не проигрывает в 9 последних матчах.

Забивает в 16 из 18 последних матчей (3.00 в среднем).

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

6-е место в группе (11 очков).

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»

Матч двух команд в феноменальной форме с мощнейшей атакой и надежной обороной. «Аль-Ахли» имеет небольшое историческое преимущество и играет дома. Учитывая, что обе команды практически не пропускают, но при этом много забивают, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная игра, где решит один гол. Хозяева имеют чуть больше шансов благодаря фактору своего поля и статистике личных встреч.

Рекомендованные ставки: