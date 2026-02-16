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Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 16 февраля 2026

Аль-Ахли
16.02.2026, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
4 : 3
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
12' Ф. Аль-Бурайкан 35' Б. Планич (АГ) 45+3' Э. Мийо 52' С. Абу Аль-Шамат (П)
66' Б. Каскардо 78' Б. Каскардо 90+5' M. Juma
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
Завершен
90' +5
ГОЛ! 4:3! Mohammad Juma
Желтая карточка
Эйд Аль-Муваллад
90'
90'
+5'
79'
Замена
Damián García ️️️️➡️️ Саид Эзатолахи
78'
ГОЛ! 4:2! Брено Каскардо
73'
Травма
Рикельме
Замена
Эйд Аль-Муваллад ️️️️➡️️ Валентен Атангана
70'
66'
ГОЛ! 4:1! Брено Каскардо
Пас отдал Неманья Максимович
61'
Замена
Брено Каскардо ️️️️➡️️ Яхья Аль-Гассани
61'
Замена
️️️️➡️️ João Marcelo
Замена
Ricardo Mathias ️️️️➡️️ Рияд Марез
60'
ГОЛ с пенальти! 4:0! Салех Абу Аль-Шамат
52'
Замена
Маттео Дамс ️️️️➡️️ Рожер Ибаньес
46'
Замена
Мохамед Абдулрахман ️️️️➡️️ Закария Хавсави
46'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат ️️️️➡️️ Галено
46'
ГОЛ! 3:0! Энцо Мийо
Пас отдал Закария Хавсави
45' +3
45'
+3'
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Богдан Планич
35'
ГОЛ! 1:0! Фирас Аль-Бурайкан
Пас отдал Рияд Марез
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Валентен Атангана
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Энцо Мийо
ЦП
13
Галено
ЛВ
7
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
25
Игор Гомес
ЦЗ
75
Матеус Энрике
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
26
Eid Khamis Eid
(К) ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
18
Mohammad Juma
ЦФ
79
João Marcelo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
17
Айван Тони
ЦФ
77
Ricardo Mathias
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
77
Guilherme Bala
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
28
Sebastián González
ЦП
14
Damián García
ЦП
3-3-1-2-1
1
Аль-Санби
2
Хавсави
3
Ибаньес
27
Маджраши
6
Атангана
30
Аль-Джоани
46
Хамед
10
Мийо
13
Галено
7
Марез
9
Аль-Бурайкан
3-4-1-2
22
4
Планич
25
Гомес
16
Рикельме
6
Эзатолахи
20
Максимович
26
75
Энрике
11
Аль-Гассани
79
18
2
Хавсави
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
2
Хавсави
3
Ибаньес
32
Дамс
32
Дамс
3
Ибаньес
6
Атангана
14
Аль-Муваллад
14
Аль-Муваллад
6
Атангана
13
Галено
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
13
Галено
7
Марез
77
77
7
Марез
77
77
11
Аль-Гассани
80
Каскардо
80
Каскардо
11
Аль-Гассани
28
28
6
Эзатолахи
14
14
6
Эзатолахи
Остались в запасе
Аль-Ахли
Шабаб Аль-Ахли
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
79
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
72
Salman Al-Jadani
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
79
Франк Кессье
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
55
Rashed Salem Maqdami
ВР
1
Rakan Waleed
ВР
15
Кайки
ЦЗ
3
Yassine Boualam
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
345
434
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.76
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.72
-1.72
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити
Посещаемость:
6166
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