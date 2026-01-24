25 января на «Олимпико» в матче 22-го тура Серии А состоится принципиальное противостояние двух итальянских грандов. «Рома» (4-е место) примет «Милан» (2-е место) в поединке, который может серьeзно повлиять на расстановку сил в борьбе за Лигу чемпионов. Оба клуба находятся в отличной форме, что обещает зрелищное и упорное противостояние.

«Рома»

«Волки» демонстрируют впечатляющую форму, победив в 3 последних матчах Серии А с общим счeтом 6:0. Команда выглядит сбалансированно: мощная атака (2.00 гола в среднем за игру) сочетается с надeжной обороной (0.60 пропущенных). «Рома» забивает в 5 матчах подряд и не пропускает в трeх. Матиас Соуле (7 голов) возглавляет атаку. Домашняя арена и историческое преимущество в очных встречах в Риме добавляют команде уверенности.

«Милан»

«Россонери» находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 20 матчах Серии А подряд. Команда отличается стабильностью: обязательная результативность (1.40 гола в среднем) и крепкая оборона (0.60 пропущенных). Кристиан Пулишич (10 голов) – главная творческая сила. «Милан» демонстрирует умение побеждать в сложных матчах и обладает психологическим преимуществом в общем зачeте очных встреч.

Факты о командах

«Рома»

Побеждает в 3 матчах Серии А подряд.

Побеждает «Милан» в 3 последних домашних встречах.

Не пропускает в 3 матчах подряд.

В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).

«Милан»

Не проигрывает в 20 матчах Серии А подряд.

Не проигрывает «Роме» в 11 из 13 последних встреч в Серии А.

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Рома» – «Милан»

Матч представляет собой столкновение двух самых уверенных в себе команд лиги на данный момент. «Рома» сильна дома и в великолепной форме, но «Милан» – это коллектив, который практически разучился проигрывать в чемпионате. Обе команды обладают крепкой обороной и результативной атакой, что делает прогноз на исход крайне сложным. Вероятнее всего, мы увидим тактически грамотный, возможно, даже осторожный матч, где каждая ошибка может стать решающей. Учитывая серию «Милана» и его общую стабильность, гости выглядят командой, способной уйти из Рима с положительным результатом. Однако «Рома» в своей текущей форме вряд ли останется без гола на родном поле. Ничья или минимальная победа одной из команд – самые логичные варианты.

Рекомендованные ставки: