24 января на «Дойче Банк Парк» в рамках 19-го тура Бундеслиги состоится принципиальное противостояние двух амбициозных команд. «Айнтрахт» (7-е место), несмотря на невыигрышную серию, сохраняет шансы на еврокубки, в то время как «Хоффенхайм» (3-е место) неожиданно претендует на подиум. Ожидается зрелищный и результативный матч между двумя командами с мощной атакой.

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда демонстрирует парадоксальную игру: будучи неспособной победить в 4 последних турах, она забивает в 7 матчах подряд и показывает феноменальную результативность – 11 голов в 5 предыдущих играх (2.20 в среднем). Йонатан Буркардт (10 голов) – лидер атаки. Однако оборона «Айнтрахта» – его ахиллесова пята: 13 пропущенных голов за тот же срок (2.60 в среднем) и серия из 5 матчей без «сухого» счeта. Команда нестабильна, но крайне опасна в атаке, особенно дома, и имеет психологическое преимущество в очных встречах.

«Хоффенхайм»

Команда из Зинсхайма переживает один из лучших периодов в сезоне, находясь на 3-й позиции. «Хоффенхайм» не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги, включая победы над «Боруссией М» (5:1) и «Байером» (1:0). Команда сбалансирована: мощная атака (10 голов в 5 турах, 2.00 в среднем) и организованная оборона (всего 4 пропущенных мяча, 0.80 в среднем). Фисник Аслани (7 голов) возглавляет список бомбардиров. «Хоффенхайм» выглядит уверенным коллективом, способным на результат в любом матче.

Факты о командах

«Айнтрахт»

7-е место, 27 очков после 18 туров.

Не выигрывает в 5 матчах подряд.

Забивает в 7 матчах подряд.

Не проигрывает «Хоффенхайму» в 5 последних встречах.

В среднем: 2.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр).

«Хоффенхайм»

3-е место, 33 очка после 17 туров.

Не проигрывает в 4 матчах Бундеслиги.

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Хоффенхайм»

Этот матч – столкновение атакующего дуэта с проблемной обороной («Айнтрахт») и сбалансированной команды в отличной форме («Хоффенхайм»). «Айнтрахт» на своeм поле всегда опасен, и его атака гарантированно доставит проблемы любой защите. Однако их собственная оборона настолько уязвима, что даeт огромное преимущество тактически грамотному сопернику. «Хоффенхайм» именно такой – они умеют и забивать, и обороняться. Психологическое преимущество франкфуртцев в очных встречах может быть нивелировано текущей формой и уверенностью гостей. Наиболее вероятный сценарий – открытый матч с обменом голами, где «Хоффенхайм», благодаря своей надeжности в обороне, имеет больше шансов на положительный исход. Но «Айнтрахт» в своих стенах вряд ли останется без забитого мяча.

