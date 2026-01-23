Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Майнц» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.75

23 января 2026 9:38
Майнц - Вольфсбург
24 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку

24 января на «МЕВА Арена» в рамках 19-го тура Бундеслиги состоится встреча двух команд с противоположными турнирными задачами. «Майнц» (17-е место) ведeт отчаянную борьбу за выживание, в то время как «Вольфсбург» (12-е место) пытается оторваться от опасной зоны. Ожидается напряжeнный поединок, где атакующий потенциал и оборонительные проблемы обеих команд обещают зрелищность.

«Майнц»

Несмотря на место в зоне вылета, «Майнц» показывает обнадeживающие признаки роста. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 3 турах подряд. В атаке команда опирается на Надима Амири (10 голов), а в среднем забивает 1.40 гола за игру. Оборона выглядит относительно стабильной, пропуская в среднем 1.00 гол (последние 5 игр). Однако для выхода из зоны вылета «Майнцу» критически не хватает побед, и домашняя игра против уязвимого соперника – отличный шанс.

«Вольфсбург»

«Волки» демонстрируют парадоксальную игру: они забивают в 10 матчах подряд (2.00 в среднем за игру), но при этом пропускают в 11 матчах подряд, показывая катастрофические показатели в обороне – 15 голов в 5 турах (3.00 в среднем). Дженан Пейчинович (8 голов) лидирует в атаке. Команда нестабильна и уязвима, что доказывает разгром от «Баварии» (1:8) и поражение от «Фрайбурга» (3:4). «Вольфсбург» способен забить кому угодно, но и пропустить – тоже.

Факты о командах

«Майнц»

  • 17-е место, 12 очков после 18 туров.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1.00 гол за игру (последние 5 игр).
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

«Вольфсбург»

  • 12-е место, 19 очков после 18 туров.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Пропускает в 11 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Майнцу» в 7 из 9 последних встреч.
  • В среднем: 2.00 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»

Это противостояние команд, чья главная сила – атака, а главная слабость – нестабильная оборона. «Майнц» обязан играть на победу дома в борьбе за выживание, а его текущая форма без поражений даeт на это шансы. «Вольфсбург» – опасный, но непредсказуемый соперник, который гарантированно создаст моменты у ворот «Майнца», но и собственные ворота оставит открытыми. История очных встреч показывает частые результативные ничьи и победы гостей, что добавляет им уверенности. Учитывая абсолютную уязвимость защиты «Вольфсбурга» (3 пропуска в среднем) и мотивацию хозяев, «Майнц» имеет все шансы забить несколько голов. В то же время, атакующая мощь гостей вряд ли позволит «Майнцу» сохранить свои ворота «сухими». Наиболее вероятный сценарий – обоюдная результативная ничья или победа одной из команд с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.40

1.75
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Вольфсбург Майнц
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 