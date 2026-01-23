24 января на «МЕВА Арена» в рамках 19-го тура Бундеслиги состоится встреча двух команд с противоположными турнирными задачами. «Майнц» (17-е место) ведeт отчаянную борьбу за выживание, в то время как «Вольфсбург» (12-е место) пытается оторваться от опасной зоны. Ожидается напряжeнный поединок, где атакующий потенциал и оборонительные проблемы обеих команд обещают зрелищность.

«Майнц»

Несмотря на место в зоне вылета, «Майнц» показывает обнадeживающие признаки роста. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 3 турах подряд. В атаке команда опирается на Надима Амири (10 голов), а в среднем забивает 1.40 гола за игру. Оборона выглядит относительно стабильной, пропуская в среднем 1.00 гол (последние 5 игр). Однако для выхода из зоны вылета «Майнцу» критически не хватает побед, и домашняя игра против уязвимого соперника – отличный шанс.

«Вольфсбург»

«Волки» демонстрируют парадоксальную игру: они забивают в 10 матчах подряд (2.00 в среднем за игру), но при этом пропускают в 11 матчах подряд, показывая катастрофические показатели в обороне – 15 голов в 5 турах (3.00 в среднем). Дженан Пейчинович (8 голов) лидирует в атаке. Команда нестабильна и уязвима, что доказывает разгром от «Баварии» (1:8) и поражение от «Фрайбурга» (3:4). «Вольфсбург» способен забить кому угодно, но и пропустить – тоже.

Факты о командах

«Майнц»

17-е место, 12 очков после 18 туров.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 3 матчах подряд.

Пропускает в среднем 1.00 гол за игру (последние 5 игр).

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

«Вольфсбург»

12-е место, 19 очков после 18 туров.

Забивает в 10 матчах подряд.

Пропускает в 11 матчах подряд.

Не проигрывает «Майнцу» в 7 из 9 последних встреч.

В среднем: 2.00 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»

Это противостояние команд, чья главная сила – атака, а главная слабость – нестабильная оборона. «Майнц» обязан играть на победу дома в борьбе за выживание, а его текущая форма без поражений даeт на это шансы. «Вольфсбург» – опасный, но непредсказуемый соперник, который гарантированно создаст моменты у ворот «Майнца», но и собственные ворота оставит открытыми. История очных встреч показывает частые результативные ничьи и победы гостей, что добавляет им уверенности. Учитывая абсолютную уязвимость защиты «Вольфсбурга» (3 пропуска в среднем) и мотивацию хозяев, «Майнц» имеет все шансы забить несколько голов. В то же время, атакующая мощь гостей вряд ли позволит «Майнцу» сохранить свои ворота «сухими». Наиболее вероятный сценарий – обоюдная результативная ничья или победа одной из команд с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки: