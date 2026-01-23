Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вест Хэм» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 2.03

23 января 2026 8:51
Вест Хэм - Сандерленд
24 янв. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Фора «Сандерленда» (0)
Сделать ставку

24 января в рамках 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» на стадионе «Лондон» примет «Сандерленд». Команды находятся в противоположных частях таблицы: хозяева борются за выживание, а гости уверенно располагаются в середине. Этот поединок – проверка на прочность для аутсайдера и возможность для середняка подтвердить свой статус.

«Вест Хэм»

«Молотки» находятся в глубоком кризисе, занимая 18-е место. Обнадeживающей стала лишь недавняя выездная победа над «Тоттенхэмом» (2:1). Основная проблема команды – катастрофическая оборона. Клуб не сохранял свои ворота «сухими» в 19 последних матчах чемпионата и не побеждал дома уже 5 туров. В атаке основная надежда на Джеррода Боуэна (6 голов). В последних 5 играх команда демонстрирует боеспособность впереди (7 забитых), но полную уязвимость сзади (9 пропущенных).

«Сандерленд»

«Черные коты» проводят уверенный сезон, занимая 9-ю строчку. Команда отличается высокой организованностью и устойчивостью, о чeм говорит серия без поражений в 7 из 9 последних матчей во всех турнирах. В атаке «Сандерленд» не блещет результативностью (4 гола в 5 турах), а лучший бомбардир Энцо Ле Фе забил лишь 4 мяча. Однако в обороне коллектив выглядит куда надeжнее своего визави, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. В первой личной встрече сезона «Сандерленд» уверенно переиграл «Вест Хэм» 3:0.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • 18-е место, 17 очков после 22 туров.
  • Пропускает в 19 последних матчах АПЛ.
  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах лиги.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр).

«Сандерленд»

  • 9-е место, 33 очка после 22 туров.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр).
  • Победа 3:0 над «Вест Хэмом» в первой встрече сезона.

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Сандерленд»

Матч представляет собой классическое противостояние мотивированного аутсайдера и стабильного середняка. «Вест Хэм» отчаянно нуждается в очках и, судя по статистике, способен забивать. Однако их главная слабость – оборона – настолько очевидна, что ставит под сомнение возможность одержать чистую победу. «Сандерленд» – команда дисциплинированная, не склонная к самоубийственному прессингу. Гости будут действовать расчeтливо, используя ошибки нервной защиты хозяев. Учитывая историческую результативность «Вест Хэма» в confrontations с этим соперником и его текущую форму, голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием. При этом общая организованность и психологическое преимущество «Сандерленда» (после разгромной победы в первом круге) позволяют ему рассчитывать на положительный результат.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Сандерленда» (0) – коэффициент 2.03
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88

2.03
Фора «Сандерленда» (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Сандерленд Вест Хэм
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 