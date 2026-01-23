24 января в рамках 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» на стадионе «Лондон» примет «Сандерленд». Команды находятся в противоположных частях таблицы: хозяева борются за выживание, а гости уверенно располагаются в середине. Этот поединок – проверка на прочность для аутсайдера и возможность для середняка подтвердить свой статус.

«Вест Хэм»

«Молотки» находятся в глубоком кризисе, занимая 18-е место. Обнадeживающей стала лишь недавняя выездная победа над «Тоттенхэмом» (2:1). Основная проблема команды – катастрофическая оборона. Клуб не сохранял свои ворота «сухими» в 19 последних матчах чемпионата и не побеждал дома уже 5 туров. В атаке основная надежда на Джеррода Боуэна (6 голов). В последних 5 играх команда демонстрирует боеспособность впереди (7 забитых), но полную уязвимость сзади (9 пропущенных).

«Сандерленд»

«Черные коты» проводят уверенный сезон, занимая 9-ю строчку. Команда отличается высокой организованностью и устойчивостью, о чeм говорит серия без поражений в 7 из 9 последних матчей во всех турнирах. В атаке «Сандерленд» не блещет результативностью (4 гола в 5 турах), а лучший бомбардир Энцо Ле Фе забил лишь 4 мяча. Однако в обороне коллектив выглядит куда надeжнее своего визави, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. В первой личной встрече сезона «Сандерленд» уверенно переиграл «Вест Хэм» 3:0.

Факты о командах

«Вест Хэм»

18-е место, 17 очков после 22 туров.

Пропускает в 19 последних матчах АПЛ.

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах лиги.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр).

«Сандерленд»

9-е место, 33 очка после 22 туров.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр).

Победа 3:0 над «Вест Хэмом» в первой встрече сезона.

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Сандерленд»

Матч представляет собой классическое противостояние мотивированного аутсайдера и стабильного середняка. «Вест Хэм» отчаянно нуждается в очках и, судя по статистике, способен забивать. Однако их главная слабость – оборона – настолько очевидна, что ставит под сомнение возможность одержать чистую победу. «Сандерленд» – команда дисциплинированная, не склонная к самоубийственному прессингу. Гости будут действовать расчeтливо, используя ошибки нервной защиты хозяев. Учитывая историческую результативность «Вест Хэма» в confrontations с этим соперником и его текущую форму, голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием. При этом общая организованность и психологическое преимущество «Сандерленда» (после разгромной победы в первом круге) позволяют ему рассчитывать на положительный результат.

Рекомендованные ставки: