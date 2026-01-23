Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.8

23 января 2026 9:02
Бернли - Тоттенхэм
24 янв. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 23 тур
1.80
Обе забьют — да
24 января на стадионе «Терф Мур» в матче 23-го тура АПЛ аутсайдер «Бернли» примет находящийся в кризисе «Тоттенхэм». Хозяева занимают 19-е место и отчаянно борются за выживание, в то время как гости (14-е место) переживают череду неудач. Для обеих команд эта встреча – шанс переломить негативную серию и взять жизненно важные очки.

«Бернли»

«Дымчатые» находятся в плачевной форме, не побеждая в 13 матчах Премьер-лиги подряд. Несмотря на это, команда демонстрирует бойцовский характер и способность забивать, о чeм говорит ничья с «Ливерпулем» (1:1) и разгром «Миллуолла» (5:1) в Кубке. В атаке команда активна: 9 голов в последних 5 турах (1.80 в среднем за игру). Лучший бомбардир – Зиан Флемминг (6 голов). Главная проблема – катастрофическая оборона, пропускающая в 5 матчах подряд (1.80 в среднем).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» переживают сложный период, не выиграв в 4 последних матчах АПЛ. Команда нестабильна, что подтверждают домашние поражения от «Вест Хэма» и «Астон Виллы». Однако в атаке «Тоттенхэм» по-прежнему опасен: Ришарлисон (8 голов) и компания забивают в 5 матчах подряд (1.40 в среднем за игру). Защита – ахиллесова пята: 8 пропущенных голов в 5 играх (1.60 в среднем). При этом «шпоры» имеют тотальное преимущество в очных встречах, побеждая в 5 последних матчах.

Факты о командах

«Бернли»

  • 19-е место, 14 очков после 22 туров.
  • Не выигрывает в 13 матчах АПЛ подряд.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

«Тоттенхэм»

  • 14-е место, 27 очков после 22 туров.
  • Не выигрывает в 4 матчах АПЛ подряд.
  • Побеждает в 5 последних очных матчах.
  • Забивает в 5 матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Бернли» – «Тоттенхэм»

Матч обещает быть результативным и нервным. «Бернли», отчаянно нуждающийся в очках, будет играть от обороны и надеяться на контратаки и стандарты, где команда сильна. Их главная проблема – неспособность удержать победный счeт из-за слабой защиты. «Тоттенхэм», несмотря на кризис, остаeтся командой более высокого индивидуального класса, что доказывает серия из 5 побед подряд в очных противостояниях. Гости будут атаковать, так как их защита также уязвима. Учитывая абсолютную нестабильность обеих команд, особенно в обороне, и их мотивацию, наиболее вероятным сценарием видится обмен голами. Психологическое преимущество и более высокий класс «Тоттенхэма» дают ему шанс на победу в открытом матче, но «Бернли» в своих стенах способен на сюрприз.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.8
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.02

1.80
Обе забьют — да
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Бернли
  • Читайте нас: 