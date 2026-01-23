24 января 2026 года в 17:00 состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии. Амбициозный «Комо» Сеска Фабрегаса будет принимать переживающий кризис «Торино».

«Комо»

Команда с самого живописного стадиона Италии ставит перед собой серьезную цель – выход на европейскую сцену. На данном этапе перспективный тренер Сеск Фабрегас прекрасно справляется с задачей – «Комо» идет на шестой строчке в таблице Серии А.

Перед встречей с «Торо» подопечные Фабрегаса в очередной раз показали зубки, разобрав на запчасти «Лацио» Маурицио Сарри. «Комо» вынес «бьянкочелести» на их поле в Риме 3:0.

Последние три игры:

Лацио – Комо 0:3

Комо – Милан 1:3

Комо – Болонья 1:1

«Торино»

Марко Барони сложно назвать преуспевающим алленаторе после назначения в «Торино». «Быки» потерпели 3 поражения в 4 крайних матчах и околачиваются в опасной близости от зоны вылета в Серию Б. До пропасти не так уж и много – всего лишь 6 очков.

Последние три игры:

Торино – Рома 0:2

Рома – Торино 2:3 (Кубок Италии)

Аталанта – Торино 2:0

Очные встречи

Торино – Комо 1:5

Комо – Торино 1:0

Торино – Комо 1:0

Прогноз на матч «Комо» – «Торино»

«Комо» демонстрирует способность разбираться с куда более статусными соперниками, нежели «Торино», в чем только что на личном опыте убедился «Лацио». Полагаем, что «быкам» не удастся прервать свою черную серию по итогам визита к команде Сеска Фабрегаса.

Прогноз: победа «Комо», коэффициент 1,67. Прогноз на счет – 2:0.