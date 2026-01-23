24 января 2026 года в 17:00 состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии. Амбициозный «Комо» Сеска Фабрегаса будет принимать переживающий кризис «Торино».
«Комо»
Команда с самого живописного стадиона Италии ставит перед собой серьезную цель – выход на европейскую сцену. На данном этапе перспективный тренер Сеск Фабрегас прекрасно справляется с задачей – «Комо» идет на шестой строчке в таблице Серии А.
Перед встречей с «Торо» подопечные Фабрегаса в очередной раз показали зубки, разобрав на запчасти «Лацио» Маурицио Сарри. «Комо» вынес «бьянкочелести» на их поле в Риме 3:0.
Последние три игры:
- Лацио – Комо 0:3
- Комо – Милан 1:3
- Комо – Болонья 1:1
«Торино»
Марко Барони сложно назвать преуспевающим алленаторе после назначения в «Торино». «Быки» потерпели 3 поражения в 4 крайних матчах и околачиваются в опасной близости от зоны вылета в Серию Б. До пропасти не так уж и много – всего лишь 6 очков.
Последние три игры:
- Торино – Рома 0:2
- Рома – Торино 2:3 (Кубок Италии)
- Аталанта – Торино 2:0
Очные встречи
- Торино – Комо 1:5
- Комо – Торино 1:0
- Торино – Комо 1:0
Прогноз на матч «Комо» – «Торино»
«Комо» демонстрирует способность разбираться с куда более статусными соперниками, нежели «Торино», в чем только что на личном опыте убедился «Лацио». Полагаем, что «быкам» не удастся прервать свою черную серию по итогам визита к команде Сеска Фабрегаса.
Прогноз: победа «Комо», коэффициент 1,67. Прогноз на счет – 2:0.