23 января 2026 года на стадионе «Шенол Гюнеж» в Трабзоне состоится матч 19-го тура турецкой Суперлиги, в котором местный «Трабзонспор» примет «Касымпашу». Этот матч обещает быть важным для обеих команд, поскольку одна борется за место в верхней части турнирной таблицы, а другая пытается вырваться из зоны вылета.

«Трабзонспор»

После 18 туров «Трабзонспор» набрал 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Суперлиги. Команда находится в отличной форме, не проигрывая в 9 последних матчах. В последних 5 играх «Трабзонспор» забил 12 голов и пропустил 11. Несмотря на пропущенные голы, команда в атаке выглядит уверенно. Лучший бомбардир команды, Пол Онуачу, забил 11 голов в 16 матчах, и он продолжает быть важным игроком в атаке. На своем поле «Трабзонспор» также демонстрирует неплохие результаты, и в личных встречах с «Касымпашей» команда не проигрывает в 5 последних матчах дома.

«Касымпаша»

«Касымпаша» после 18 туров набрал 16 очков и занимает 14-е место в Суперлиге Турции. Команда испытывает трудности, не выигрывая в 5 последних матчах. В последних 5 играх «Касымпаша» забила 4 гола и пропустила 9. В атаке «Касымпаша» также не выглядит столь уверенно, как их соперник. Лучший бомбардир команды, Хабиб Гуйе, забил всего 5 голов в 16 матчах. В обороне команда также имеет проблемы, что делает их уязвимыми в матчах с сильными командами. Однако, несмотря на проблемы, «Касымпаша» забивает в последних 4 играх, что дает надежду на то, что они смогут ответить атакующему потенциалу «Трабзонспора».

Факты о командах

«Трабзонспор»

Победы в 4 из 5 последних матчей

Забивает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Касымпаши»

«Касымпаша»

Не побеждает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Не выигрывает в 4 последних гостевых матчах

Пропускает в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Касымпаша»

Судя по текущей форме обеих команд, «Трабзонспор» является фаворитом матча. Они имеют отличные результаты в последних играх, в то время как «Касымпаша» борется с нестабильностью и проблемами в обороне. «Трабзонспор» имеет значительное преимущество как в атаке, так и в обороне, и, вероятно, будет доминировать на своем поле. Однако «Касымпаша» не стоит сбрасывать со счетов, поскольку они могут ответить на атаки «Трабзонспора», особенно учитывая их способность забивать в последних матчах.

Рекомендованные ставки:

Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.50

«Трабзонспор» показывает отличные результаты, особенно дома, и имеет явное преимущество в атаке и обороне.

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забивают в последних матчах, и можно ожидать, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов. «Трабзонспор» обладает хорошей атакой, и «Касымпаша» тоже может забить.