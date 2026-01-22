23 января 2026 года на стадионе «Леванте» в Валенсии состоится матч 21-го тура чемпионата Испании (Ла Лига), в котором встретятся команды, находящиеся в разной форме: хозяева «Леванте» и «Эльче». Обе команды испытывают трудности в турнире, но статистика и последние игры на стороне гостей, что делает эту встречу крайне интересной и непредсказуемой.

«Леванте»

После 19 туров «Леванте» набрал 14 очков и занимает 19 место в таблице. Это – команда, которая в текущем сезоне не может найти свою игру, что подтверждается тремя ничьими и тремя поражениями в последних 6 матчах. В последних пяти играх «Леванте» забил всего 5 голов, но при этом пропустил 10. Средняя результативность команды в последних матчах составляет 1 гол за игру. Отсутствие стабильности в атаке и обороне ставит под сомнение возможность «Леванте» рассчитывать на что-то большее в этой встрече. Однако стоит отметить, что команда не проигрывает в трех последних домашних матчах против «Эльче», что придаст дополнительную уверенность хозяевам.

«Эльче»

«Эльче», с другой стороны, набрал 24 очка после 20 туров и находится на 8-м месте в таблице. Команда выиграла 1 из последних 5 матчей, сыграв 2 ничьи и 2 поражения. В последних пяти играх они забили 9 голов, но при этом пропустили 8. «Эльче» продолжает показывать стабильность в атаке, забивая в 6 из последних 7 матчей, однако защита команды оставляет желать лучшего. Тем не менее, «Эльче» не проигрывает в 5 последних выездных матчах, и их уверенность на выезде – важный фактор перед этой встречей.

Факты о командах

«Леванте»

Побед в последних 5 играх: 1.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в 11 последних матчах дома.

Леванте забивает в 4 последних матчах против «Эльче».

«Эльче»

Побед в последних 5 играх: 1.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Не проигрывает в 5 последних выездных матчах.

Эльче забивает в 9 последних матчах.

Прогноз на матч «Леванте» – «Эльче»

Судя по текущей форме обеих команд, встреча обещает быть равной. «Леванте» будет стремиться удержать свою домашнюю серию без поражений в матчах с «Эльче», в то время как гости постараются продлить свою успешную серию на выезде. Учитывая атакующие линии обеих команд, можно ожидать довольно результативный матч.

Рекомендованные ставки:

Обе команды забьют – да – коэффициент 1.75

Обе команды обладают атакующими силами и проблемами в обороне, что дает высокий шанс на то, что обе забьют.

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

С учетом атакующей игры обеих команд и слабостей в защите, этот матч может принести много голов.