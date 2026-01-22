Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Леванте» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 23 января 2026 с коэффициентом 1.75

22 января 2026 8:05
Леванте - Эльче
23 янв. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе команды забьют — да
Сделать ставку

23 января 2026 года на стадионе «Леванте» в Валенсии состоится матч 21-го тура чемпионата Испании (Ла Лига), в котором встретятся команды, находящиеся в разной форме: хозяева «Леванте» и «Эльче». Обе команды испытывают трудности в турнире, но статистика и последние игры на стороне гостей, что делает эту встречу крайне интересной и непредсказуемой.

«Леванте»

После 19 туров «Леванте» набрал 14 очков и занимает 19 место в таблице. Это – команда, которая в текущем сезоне не может найти свою игру, что подтверждается тремя ничьими и тремя поражениями в последних 6 матчах. В последних пяти играх «Леванте» забил всего 5 голов, но при этом пропустил 10. Средняя результативность команды в последних матчах составляет 1 гол за игру. Отсутствие стабильности в атаке и обороне ставит под сомнение возможность «Леванте» рассчитывать на что-то большее в этой встрече. Однако стоит отметить, что команда не проигрывает в трех последних домашних матчах против «Эльче», что придаст дополнительную уверенность хозяевам.

«Эльче»

«Эльче», с другой стороны, набрал 24 очка после 20 туров и находится на 8-м месте в таблице. Команда выиграла 1 из последних 5 матчей, сыграв 2 ничьи и 2 поражения. В последних пяти играх они забили 9 голов, но при этом пропустили 8. «Эльче» продолжает показывать стабильность в атаке, забивая в 6 из последних 7 матчей, однако защита команды оставляет желать лучшего. Тем не менее, «Эльче» не проигрывает в 5 последних выездных матчах, и их уверенность на выезде – важный фактор перед этой встречей.

Факты о командах

«Леванте»

  • Побед в последних 5 играх: 1.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 11 последних матчах дома.
  • Леванте забивает в 4 последних матчах против «Эльче».

«Эльче»

  • Побед в последних 5 играх: 1.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 5 последних выездных матчах.
  • Эльче забивает в 9 последних матчах.

Прогноз на матч «Леванте» – «Эльче»

Судя по текущей форме обеих команд, встреча обещает быть равной. «Леванте» будет стремиться удержать свою домашнюю серию без поражений в матчах с «Эльче», в то время как гости постараются продлить свою успешную серию на выезде. Учитывая атакующие линии обеих команд, можно ожидать довольно результативный матч.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.75

Обе команды обладают атакующими силами и проблемами в обороне, что дает высокий шанс на то, что обе забьют.

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

С учетом атакующей игры обеих команд и слабостей в защите, этот матч может принести много голов.

1.75
Обе команды забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Эльче Леванте
Другие прогнозы
22.01.2026
16:00
1.85
Товарищеские матчи
ЦСКА - Акрон
ЦСКА победит с форой (-1)
22.01.2026
20:30
1.72
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттихад
Тотал больше 3.0
22.01.2026
20:45
1.52
Лига Европы, 7 тур
Фрайбург - Маккаби
Победа «Фрайбурга»
22.01.2026
20:45
1.52
Лига Европы, 7 тур
Болонья - Селтик
Победа «Болоньи»
22.01.2026
20:45
1.70
Лига Европы, 7 тур
Бранн - Мидтьюлланд
Тотал больше 2.5
22.01.2026
20:45
1.75
Лига Европы, 7 тур
Янг Бойз - Лион
Победа Лиона
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 