23 января 2026 года в рамках 19-го тура Бундеслиги Германия «Санкт-Паули» примет «Гамбург» на своем стадионе. В этой встрече оба коллектива стремятся набрать важные очки, но с разными целями: «Санкт-Паули» борется за выживание в лиге, в то время как «Гамбург» пытается улучшить свои позиции в середине таблицы.

«Санкт-Паули»

После 17 туров «Санкт-Паули» с 12 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда испытывает серьезные проблемы в этом сезоне и не может выиграть в последних 3 матчах. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6. «Санкт-Паули» продолжает страдать от слабой обороны, но также имеет проблемы с атакой, забивая в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах. Несмотря на эти проблемы, команда все же демонстрирует сильную борьбу, не проигрывая в 5 последних матчах против «Гамбурга» на своем поле.

«Гамбург»

«Гамбург» с 17 очками после 17 матчей находится на 14-м месте в Бундеслиге. Несмотря на то что команда не может выиграть в последних 4 играх, «Гамбург» стабильно забивает. В последних 5 играх «Гамбург» забил 6 голов и пропустил 9. Однако проблемы с обороной продолжаются, так как в последних матчах команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру. В личных встречах с «Санкт-Паули» «Гамбург» не проигрывает на протяжении 8 матчей подряд в гостях. Тем не менее, команда все еще не может продемонстрировать ту стабильность, которая нужна для борьбы за более высокие позиции в таблице.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

Побед в последних 5 играх: 1

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах против «Гамбурга»

«Гамбург»

Побед в последних 5 играх: 0

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Не проигрывает в 8 последних гостевых матчах против «Санкт-Паули»

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Гамбург»

«Санкт-Паули» продолжает бороться за выживание, но в текущей форме им будет сложно составить конкуренцию «Гамбургу». Хотя «Гамбург» также имеет свои проблемы с обороной, они все же находятся на более высоком уровне и способны нанести урон обороне «Санкт-Паули». Учитывая текущие тенденции и статистику команд, можно ожидать, что «Гамбург» будет более уверенным фаворитом в этой встрече. Однако не стоит исключать возможность, что «Санкт-Паули» забьет на своем поле.

Рекомендованные ставки:

Победа «Гамбурга» – коэффициент 2.95

Несмотря на проблемы в обороне, «Гамбург» находится в лучшей форме и имеет отличные показатели в личных встречах с «Санкт-Паули».

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Общая результативность команд в последних играх говорит о высокой вероятности большого количества голов в матче, особенно с учетом того, что обе команды пропускают много.