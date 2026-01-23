24 января на «БайАрене» в матче 19-го тура Бундеслиги встретятся два коллектива, переживающие серьeзные проблемы с игрой и результатами. «Байер» (6-е место), несмотря на турнирную позицию, находится в остром кризисе, в то время как «Вердер» (13-е место) борется за сохранение места в элите. Для хозяев это шанс остановить падение, для гостей – возможность взять очки у уязвимого соперника.

«Байер»

«Аптеки» переживают один из худших периодов в сезоне. Команда проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах, включая поражения от «Штутгарта» (1:4) и «Хоффенхайма» (0:1). Проблемы носят комплексный характер: атака действует с перебоями (1.20 гола в среднем за игру в последних 5 турах), а защита стала крайне уязвимой, пропуская в 4 матчах подряд (1.60 в среднем). Лучший бомбардир Алекс Гримальдо (10 голов) не спасает ситуацию. Команде срочно нужна перезагрузка, и домашняя игра против такого соперника – идеальный шанс.

«Вердер»

Бременская команда не может выиграть в 7 последних матчах Бундеслиги и демонстрирует катастрофическую форму. В атаке «Вердер» практически бесплоден: 3 гола в 5 турах (0.60 в среднем), лучший бомбардир Йенс Стаге имеет 6 голов. Оборона – главная беда: 10 пропущенных голов за тот же срок (2.00 в среднем), включая разгромные поражения от «Штутгарта» (0:4) и «Боруссии Д» (0:3). Однако команда показала характер, сыграв вничью с «Айнтрахтом» (3:3), и имеет неплохую историю очных встреч с «Байером».

Факты о командах

«Байер»

6-е место, 29 очков после 17 туров.

Проигрывает в 3 матчах подряд.

Пропускает в 4 матчах подряд.

Не проигрывает «Вердеру» в 10 из 12 последних встреч.

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

«Вердер»

13-е место, 18 очков после 17 туров.

Не выигрывает в 8 матчах подряд.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).

Не проигрывает «Байеру» в 5 из 7 последних выездных встреч.

В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Байер» – «Вердер»

Это матч двух команд в глубоком кризисе, но разного уровня. «Байер», несмотря на серию поражений, остаeтся коллективом более высокого класса и играет дома, где должен отыграться. Их главная задача – наладить игру в обороне, так как атака «Вердера» практически беззуба. «Вердер» же – идеальный соперник для восстановления уверенности: слабая атака и дырявая защита. Однако гости могут быть опасны на контратаках, учитывая проблемы обороны «Байера», а история показывает их способность брать очки на выезде в этом противостоянии. Наиболее вероятный исход – победа хозяев, которые обязаны прервать чeрную серию. Но учитывая общую уязвимость обеих защитных линий и низкую результативность, ставка на тотал выглядит неочевидной.

