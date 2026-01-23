Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Байер» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.5

23 января 2026 9:25
Байер - Вердер
24 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
Сделать ставку

24 января на «БайАрене» в матче 19-го тура Бундеслиги встретятся два коллектива, переживающие серьeзные проблемы с игрой и результатами. «Байер» (6-е место), несмотря на турнирную позицию, находится в остром кризисе, в то время как «Вердер» (13-е место) борется за сохранение места в элите. Для хозяев это шанс остановить падение, для гостей – возможность взять очки у уязвимого соперника.

«Байер»

«Аптеки» переживают один из худших периодов в сезоне. Команда проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах, включая поражения от «Штутгарта» (1:4) и «Хоффенхайма» (0:1). Проблемы носят комплексный характер: атака действует с перебоями (1.20 гола в среднем за игру в последних 5 турах), а защита стала крайне уязвимой, пропуская в 4 матчах подряд (1.60 в среднем). Лучший бомбардир Алекс Гримальдо (10 голов) не спасает ситуацию. Команде срочно нужна перезагрузка, и домашняя игра против такого соперника – идеальный шанс.

«Вердер»

Бременская команда не может выиграть в 7 последних матчах Бундеслиги и демонстрирует катастрофическую форму. В атаке «Вердер» практически бесплоден: 3 гола в 5 турах (0.60 в среднем), лучший бомбардир Йенс Стаге имеет 6 голов. Оборона – главная беда: 10 пропущенных голов за тот же срок (2.00 в среднем), включая разгромные поражения от «Штутгарта» (0:4) и «Боруссии Д» (0:3). Однако команда показала характер, сыграв вничью с «Айнтрахтом» (3:3), и имеет неплохую историю очных встреч с «Байером».

Факты о командах

«Байер»

  • 6-е место, 29 очков после 17 туров.
  • Проигрывает в 3 матчах подряд.
  • Пропускает в 4 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Вердеру» в 10 из 12 последних встреч.
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

«Вердер»

  • 13-е место, 18 очков после 17 туров.
  • Не выигрывает в 8 матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
  • Не проигрывает «Байеру» в 5 из 7 последних выездных встреч.
  • В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Байер» – «Вердер»

Это матч двух команд в глубоком кризисе, но разного уровня. «Байер», несмотря на серию поражений, остаeтся коллективом более высокого класса и играет дома, где должен отыграться. Их главная задача – наладить игру в обороне, так как атака «Вердера» практически беззуба. «Вердер» же – идеальный соперник для восстановления уверенности: слабая атака и дырявая защита. Однако гости могут быть опасны на контратаках, учитывая проблемы обороны «Байера», а история показывает их способность брать очки на выезде в этом противостоянии. Наиболее вероятный исход – победа хозяев, которые обязаны прервать чeрную серию. Но учитывая общую уязвимость обеих защитных линий и низкую результативность, ставка на тотал выглядит неочевидной.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал Байера больше 1.5 – коэффициент 1.5
  • Победа Байера – коэффициент 1.6

1.50
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Вердер Байер
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 