Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 26 января 2026 с коэффициентом 1.50

25 января 2026 10:38
Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
26 янв. 2026, понедельник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Фора «Аль-Иттихада» (-2.0) 
Сделать ставку

26 января в рамках 18-го тура Саудовской Про-лиги один из грандов местного футбола, «Аль-Иттихад», на своeм стадионе примет аутсайдера чемпионата, «Аль-Охдуд». Матч является классическим противостоянием команды, борющейся за попадание в еврокубки (7-е место), против коллектива, ведущего отчаянную борьбу за выживание (17-е место). Разница в классе, мотивации и, главное, в оборонительной надeжности команд колоссальна.

«Аль-Иттихад»

Команда находится на 7-й позиции с 27 очками и переживает небольшой спад, не побеждая 3 матча подряд. Несмотря на это, «Аль-Иттихад» остаeтся грозной силой, особенно в атаке, где действует лучший бомбардир лиги Карим Бензема (16 голов). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей и имеет солидную оборону, пропустив всего 4 гола в 5 играх (0.80 в среднем за игру). Поражение от «Аль-Кадисии» (2:1) было упорным, что говорит о высоком уровне сопротивления.

«Аль-Охдуд»

Команда пребывает в крайне тяжeлом положении, имея лишь 9 очков и находясь в зоне вылета. «Аль-Охдуд» демонстрирует одни из худших показателей в лиге: 9 пропущенных голов в последних 5 матчах (1.80 в среднем) при скромной атаке (4 забитых). Лучший бомбардир Saeed Al Yami (4 гола) не решает системных проблем. Команда проигрывает 4 выездных матча подряд, что подчeркивает еe уязвимость в гостях. Ничья с «Аль-Риядом» (2:2) – редкий проблеск.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • Без побед 3 матча подряд.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 туров).
  • Не проигрывает «Аль-Охдуду» в 5 последних очных встречах.
  • Забивает в 5 последних личных матчах с этим соперником.

«Аль-Охдуд»

  • Проигрывает 4 выездных матча подряд.
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Проиграл первую очную встречу в сезоне со счeтом 2:5.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Иттихад» является абсолютным фаворитом этого матча. Команда обладает значительным превосходством в классе, имеет в составе одного из лучших бомбардиров мира и мотивацию вернуться на победный путь после серии без побед. «Аль-Охдуд» с его уязвимой обороной и катастрофической выездной статистикой – идеальный соперник для такого возрождения. История личных встреч, включая разгром 5:2 в этом сезоне, лишь подтверждает тенденцию. Однако «Аль-Иттихад» в последних турах стал пропускать, а «Аль-Охдуд» – забивать, что даeт аутсайдеру призрачный шанс на гол. Скорее всего, «Аль-Иттихад» одержит уверенную победу, но гол в свои ворота может пропустить. Рекомендуется базовая ставка на победу хозяев, а для более высокого коэффициента – на их победу с учeтом форы, отражающей диспропорцию сил.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Иттихада» (-2.0) – коэффициент 2.65

2.65
Фора «Аль-Иттихада» (-2.0) 
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Иттихад
Другие прогнозы
25.01.2026
14:15
1.50
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар - АЗ Алкмаар
Обе забьют — да
25.01.2026
14:30
1.95
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло - Кремонезе
Обе забьют
25.01.2026
14:30
1.55
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп - Коньяспор
Обе забьют — да
25.01.2026
16:00
2.07
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико - Мальорка
Обе забьют — да
25.01.2026
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас - Челси
Победа Челси
25.01.2026
17:00
1.85
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брентфорд - Ноттингем Форест
Победа Брентфорда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 