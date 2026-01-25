26 января в рамках 18-го тура Саудовской Про-лиги один из грандов местного футбола, «Аль-Иттихад», на своeм стадионе примет аутсайдера чемпионата, «Аль-Охдуд». Матч является классическим противостоянием команды, борющейся за попадание в еврокубки (7-е место), против коллектива, ведущего отчаянную борьбу за выживание (17-е место). Разница в классе, мотивации и, главное, в оборонительной надeжности команд колоссальна.

«Аль-Иттихад»

Команда находится на 7-й позиции с 27 очками и переживает небольшой спад, не побеждая 3 матча подряд. Несмотря на это, «Аль-Иттихад» остаeтся грозной силой, особенно в атаке, где действует лучший бомбардир лиги Карим Бензема (16 голов). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей и имеет солидную оборону, пропустив всего 4 гола в 5 играх (0.80 в среднем за игру). Поражение от «Аль-Кадисии» (2:1) было упорным, что говорит о высоком уровне сопротивления.

«Аль-Охдуд»

Команда пребывает в крайне тяжeлом положении, имея лишь 9 очков и находясь в зоне вылета. «Аль-Охдуд» демонстрирует одни из худших показателей в лиге: 9 пропущенных голов в последних 5 матчах (1.80 в среднем) при скромной атаке (4 забитых). Лучший бомбардир Saeed Al Yami (4 гола) не решает системных проблем. Команда проигрывает 4 выездных матча подряд, что подчeркивает еe уязвимость в гостях. Ничья с «Аль-Риядом» (2:2) – редкий проблеск.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Без побед 3 матча подряд.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Аль-Охдуду» в 5 последних очных встречах.

Забивает в 5 последних личных матчах с этим соперником.

«Аль-Охдуд»

Проигрывает 4 выездных матча подряд.

Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

Забивает в 3 последних матчах.

Проиграл первую очную встречу в сезоне со счeтом 2:5.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Иттихад» является абсолютным фаворитом этого матча. Команда обладает значительным превосходством в классе, имеет в составе одного из лучших бомбардиров мира и мотивацию вернуться на победный путь после серии без побед. «Аль-Охдуд» с его уязвимой обороной и катастрофической выездной статистикой – идеальный соперник для такого возрождения. История личных встреч, включая разгром 5:2 в этом сезоне, лишь подтверждает тенденцию. Однако «Аль-Иттихад» в последних турах стал пропускать, а «Аль-Охдуд» – забивать, что даeт аутсайдеру призрачный шанс на гол. Скорее всего, «Аль-Иттихад» одержит уверенную победу, но гол в свои ворота может пропустить. Рекомендуется базовая ставка на победу хозяев, а для более высокого коэффициента – на их победу с учeтом форы, отражающей диспропорцию сил.

Рекомендованные ставки: