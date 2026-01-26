27 января в рамках 16 тура Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «РБ Лейпциг». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами: хозяева ведут борьбу за выживание, тогда как гости претендуют на еврокубковые позиции. Разница в классе и текущей форме делает матч принципиальным с точки зрения турнирной динамики.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» проводит сложный сезон и после 18 туров занимает 17 место, набрав 13 очков. Команда не может выиграть в последних матчах чемпионата, демонстрируя низкую результативность: всего 3 гола за 5 последних игр. При этом оборона выглядит относительно стабильно, но атакующий потенциал остается ограниченным. Ничья с «Гамбургом» в прошлом туре показала, что команда способна навязывать борьбу, но ей не хватает эффективности в завершающей стадии.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уверенно держится в верхней части таблицы и занимает 5 место с 35 очками. Команда стабильно забивает и выиграла последний матч у «Хайденхайма» со счетом 3:0. Однако оборона гостей остается уязвимой: в последних 5 играх команда пропустила 11 мячей. При этом атакующая линия работает стабильно, что делает «Лейпциг» фаворитом встречи.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

17 место в Бундеслиге после 18 туров

13 очков в активе

3 гола за последние 5 матчей

5 пропущенных мячей за последние 5 игр

Серия без побед в последних матчах

«РБ Лейпциг»

5 место в турнирной таблице

35 очков после 18 туров

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

В среднем 2.20 пропущенных мяча за матч

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»

Разница в классе и турнирном положении делает «РБ Лейпциг» фаворитом, однако оборонительные проблемы гостей и относительно стабильная защита хозяев создают предпосылки для конкурентного матча. «Санкт-Паули» будет играть осторожно, делая ставку на оборону, тогда как «Лейпциг» попытается реализовать преимущество в атаке. Наиболее логичным выглядит сценарий победы гостей при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки