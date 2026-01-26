Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 27 января 2026 с коэффициентом 1.85

26 января 2026 8:30
Санкт-Паули - РБ Лейпциг
27 янв. 2026, вторник 22:30 | Германия. Бундеслига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «РБ Лейпциг»
Сделать ставку

27 января в рамках 16 тура Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «РБ Лейпциг». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами: хозяева ведут борьбу за выживание, тогда как гости претендуют на еврокубковые позиции. Разница в классе и текущей форме делает матч принципиальным с точки зрения турнирной динамики.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» проводит сложный сезон и после 18 туров занимает 17 место, набрав 13 очков. Команда не может выиграть в последних матчах чемпионата, демонстрируя низкую результативность: всего 3 гола за 5 последних игр. При этом оборона выглядит относительно стабильно, но атакующий потенциал остается ограниченным. Ничья с «Гамбургом» в прошлом туре показала, что команда способна навязывать борьбу, но ей не хватает эффективности в завершающей стадии.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уверенно держится в верхней части таблицы и занимает 5 место с 35 очками. Команда стабильно забивает и выиграла последний матч у «Хайденхайма» со счетом 3:0. Однако оборона гостей остается уязвимой: в последних 5 играх команда пропустила 11 мячей. При этом атакующая линия работает стабильно, что делает «Лейпциг» фаворитом встречи.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • 17 место в Бундеслиге после 18 туров
  • 13 очков в активе
  • 3 гола за последние 5 матчей
  • 5 пропущенных мячей за последние 5 игр
  • Серия без побед в последних матчах

«РБ Лейпциг»

  • 5 место в турнирной таблице
  • 35 очков после 18 туров
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем 2.20 пропущенных мяча за матч

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»

Разница в классе и турнирном положении делает «РБ Лейпциг» фаворитом, однако оборонительные проблемы гостей и относительно стабильная защита хозяев создают предпосылки для конкурентного матча. «Санкт-Паули» будет играть осторожно, делая ставку на оборону, тогда как «Лейпциг» попытается реализовать преимущество в атаке. Наиболее логичным выглядит сценарий победы гостей при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.70

1.85
Победа «РБ Лейпциг»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Санкт-Паули
Другие прогнозы
27.01.2026
22:30
1.85
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг»
27.01.2026
23:00
1.78
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина - Комо
Обе забьют — да
28.01.2026
23:00
2.30
Лига чемпионов, 8 тур
Брюгге - Марсель
Победа «Марселя»
28.01.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 8 тур
Барселона - Копенгаген
Обе забьют — да
28.01.2026
23:00
2.02
Лига чемпионов, 8 тур
Наполи - Челси
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5
28.01.2026
23:00
2.10
Лига чемпионов, 8 тур
Монако - Ювентус
Победа «Ювентуса»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 